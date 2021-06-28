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Умер бессменный руководитель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов

28 июня 2021 17:59
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От последствий коронавируса.

Заслуженный артист России, основатель и руководитель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов умер в понедельник в Москве в возрасте 76 лет от последствий коронавируса. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь группы Вера Воронина.

"Коронавирус, у него началась мерцательная аритмия, то есть сердце перестало выдерживать. Он был в больнице с 11 июня, а сегодня его не стало", - сказала собеседница агентства.

В 1985 году Мамиконов создал группу "Сюрприз", в 1988 году переименованную в шоу-группу "Доктор Ватсон". До последних дней был бессменным руководителем, организатором и солистом коллектива.

 

Фото:   Максим Шеметов/ТАСС

Теги: "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов коронавирус умер

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