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Умер актер из «Интернов» Максим Пинскер

24 августа 2022 21:05
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Ему было 58 лет.

Актер Максим Пинскер умер в больнице Москвы утром 24 августа в возрасте 58 лет. Об этом ТАСС сообщила его бывшая жена в среду, пишут "Известия".

Она рассказала, что вскрытие назначено на 25 августа. После станет известна точная причина смерти.

Максим Пинскер окончил Школу-студию МХАТ, далее играл в театре и кино. Наиболее известен по ролям в сериалах «Час Волкова», «Интерны», «Колл-центр», а также в фильмах «Дурак», «Тяжеловес» и других. Кроме того, актер представлял официальный голос канала ДТВ и радиостанции «Звезда».

 

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова/"Известия"

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