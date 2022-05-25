У «Пушкинской карты» появились новые возможности

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Киноафиша программы «Пушкинская карта», в рамках которой молодые люди от 14 до 22 лет могут приобретать билеты на культурные мероприятия за государственный счёт, будет расширена. Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Правительства.



Теперь программа будет охватывать все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки, после их одобрения на экспертном совете при Министерстве культуры.



Пушкинская карта — это специальная банковская карта для молодёжи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов в театры, музеи, концертные залы, кинотеатры. Деньги на счёт таких карт направляет государство.



С 1 января 2022 года номинал Пушкинской карты увеличен с 3 тыс. до 5 тыс. рублей в год, из которых до 2 тыс. рублей можно потратить на посещение кинотеатров.

Фото: департамент информационной политики СО