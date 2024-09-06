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Творческих жителей Самарской области пригашают принять участие в конкурсах!

6 сентября 2024 14:02
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Творческих жителей Самарской области пригашают принять участие в конкурсах!

Московский межрегиональный поэтический конкурс «Россия - Земля моя!» проводится как для профессиональных, так и начинающих авторов в возрасте от 14 до 35 лет.Для участия в конкурсе необходимо до 15 октября 2024 года заполнить заявку по ссылке: https://mos-zeml.ru/poeticheskiy-konkurs.php.
Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2024 года. Лучшие произведения войдут в специально изданный поэтический сборник. Победители конкурса будут приглашены в Москву на финальный гала-концерт для награждения ценными призами.


Русское музыкальное общество при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив объявляет о старте приёма заявок на участие в конкурсе лекторов «Послы Музыки Русского музыкального общества».
К участию в конкурсе приглашаются: профессиональные музыканты и музыковеды; педагоги высших, средних специальных и начальных образовательных учреждений в области музыкального искусства; выпускники/студенты высших и средних специальных образовательных учреждений в области музыкального искусства.
Заявку можно направить в оргкомитет конкурса через сайт Русского музыкального общества или на адрес электронной почты contest@rmsociety.ru.
С положением о проведении конкурса можно ознакомиться здесь: https://рмо.рф/upload/docs/ContestRools.pdf

Творческое объединение «ДэнсВинд», популяризирующее и развивающее детское
и юношеское хореографическое искусство, в 2024/2025 сезоне организует несколько проектов хореографического искусства:
▪ Фестиваль-конкурс хореографического искусства «Алегриа»;
▪ Грантовый конкурс хореографического искусства «Премьер»;
▪ Танцевальный чемпионат «Переворот».
Подробнее о каждом предстоящем проекте, о порядке проведения, ознакомиться с положением
и презентацией, можно на странице соответствующего проекта: https://dancewind.ru/fest, подать заявку на участие: https://dancewind.ru/request.

Теги: Акценты

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