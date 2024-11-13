Третьяковка в Самаре: следующий выставочный проект откроется в декабре

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Третьяковка в Самаре продолжает соединять разные эпохи и художественные течения. Выставка «В круге цвета. Красный» проведет вас от русской иконы к авангарду и искусству XX века в целом, для которого красный цвет был знаковым.



В экспозиции будут представлены шедевры из Третьяковской галереи и ведущих частных собраний. «В круге цвета. Красный» Третьяковки в Самаре откроется в декабре



На выставке вы увидите картины Кузьмы Петрова-Водкина, Василия Кандинского, Казимира Малевича...

Фото: Третьяковка в Самаре

