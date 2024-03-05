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Тренды в кино и сериалах: эксперты рассказали, чего ждут россияне в 2024 году

5 марта 2024 13:53
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Тренды в кино и сериалах: эксперты рассказали, чего ждут россияне в 2024 году

У российской аудитории сейчас наблюдается запрос на «семейный просмотр» в кино и ориентир на такие сериалы и фильмы, которые поддерживают «рост национальной самоидентификации». Кроме этого, отечественная индустрия кино и сериалов в 2024 году будет опираться на ряд других доминирующих в обществе культурных трендов, среди которых учет и анализ интересов молодежи, экранизация популярных литературных произведений и особый запрос на «волшебство». 
Об этом на Всемирном фестивале молодежи рассказали участники панельной дискуссии «Тренды многонациональной киноиндустрии. Что будет в топе 2024?», прошедшей в рамках «Медиапотока». Эта площадка организована Минобрнауки России, ГК «Росатом» и АНО «Диалог» и объединила опытных контент-мейкеров и начинающих креаторов со всего мира для диалога о будущем медиаиндустрии. 
«Мы узнали, что сегодня сериалы стали неотъемлемой частью жизни для почти половины молодых людей в России. Так, 45% из них любят сериалы и смотрят их раз в неделю и чаще, а 59% в принципе смотрят отечественную сериальную продукцию. В то же время 95% опрошенных признались, что предпочитают смотреть зарубежные сериалы, и это определенный вызов», - рассказал генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, опираясь на данные, которые представило социологическое агентство «Вебер». В опросе приняли участие несколько тысяч молодых людей в возрасте 18-34 лет со всей России.
Отдельно социологическое агентство «Вебер» выделило ряд позитивных тенденций в смотрении российских сериалов. По словам Владимира Табака, 51% среди той молодежи, которая является аудиторией отечественных сериальных картин, рассказали, что качество продукции за последние два года стало лучше. Чаще всего они отмечали прогресс в качестве съемки и визуале (69%), работе над сюжетами и их развитии (62%), а также в актерской игре (50%).  ТОП-3 жанра, которые, по мнению зрителей в возрасте 18-34 лет, получаются лучше всего в стране, возглавили военные картины (27%), криминал (25%) и комедии (25%). 


На кратно выросшее качество актерской игры в российских сериалах и кино обратил внимание генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.
«Качество картинки достигается работой над технологическим процессом и бюджетами, а актерскую игру невозможно компенсировать деньгами, - отметил Алексей Гореславский. - За последние несколько лет мы увидели новое поколение российских артистов, которые снимаются в новых нашумевших проектах и для которых это первая, вторая роль в карьере, и это очень здорово». 
Колоссальные темпы развития российского «сериалостроения» отметила заместитель генерального продюсера, руководитель отдела детского и юношеского кино онлайн-кинотеатра Okko Светлана Сонина.
«Это беспрецедентный рост, которого не было за все время нигде в мире, - прокомментировала результаты исследования Светлана Сонина. - И в этом росте ключевую роль сыграли лицензированные платформы, которые стали вкладывать большее количество средств на рекламу и маркетинг, чем производители сериальных шоу для ТВ-каналов. При этом и сами отечественные сериалы сегодня стали большим искусством». 


Писатель и публицист Александр Цыпкин в свою очередь сделал акцент на том, что российское кинопроизводство на деньги куда меньшие, чем голливудские картины, «умудряется снимать продукцию такого же высокого качества». 
«Зрителю все равно, какое кино ему смотреть – зарубежное или российское, - сказал Александр Цыпкин. - Ему хочется за отданные им деньги развлечься, получить эмоцию. И мы видим, как сегодня российское кино успешно с этим справляется, иногда мы конкурируем с западными картинами на уровне блокбастеров – успех фильма «Серебряные коньки» тому пример». 
Отдельным трендом в российской индустрии кино и сериалов, по словам Александра Цыпкина, сегодня является экранизация литературных произведений, когда кинематографисты «обращаются к книгам, у которых не такой большой тираж, но где заложены крутые идеи». Таланты для индустрии, по словам писателя, стоит искать в книгах «еще неизданных».
Говоря о том, кто определяет тренды в индустрии сегодня и будет их диктовать в дальнейшем, мнения экспертов разошлись. По словам Владимира Табака, трендсеттерами выступят продюсеры, а по мнению Александра Цыпкина – сами зрители. Алексей Гореславский раскрыл секрет всех продюсеров: «Сам сформулируй будущий тренд, сними про это кино и потом объяви это трендом».

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