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Трансляцию церемонии закрытия Студвесны в Самаре можно посмотреть в фестивальном городке

23 мая 2022 11:50
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Трансляцию церемонии закрытия Студвесны в Самаре можно посмотреть в фестивальном городке

Сегодня, 23 мая в СКК «Дворец Спорта» состоится Гала-концерт, посвященный закрытию юбилейного XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Главная площадка и сцена финала будут полностью переданы конкурсантам - представителям официальных делегаций из 85 регионов России и стран ближнего зарубежья – это почти 5000 участников.

Начало мероприятия запланировано на 20:00. Сбор команд в зале будет организован заблаговременно. 

Жители и гости региона смогут увидеть трансляцию торжественной церемонии закрытия в «Фестивальном городке». Все желающие смогут посмотреть праздничный концерт, посвященный финалу грандиозного события, на большом экране, расположенном на площади Куйбышева, а также на хореографической и музыкальной сценах 2-ой очереди самарской набережной. 

Вход в «Фестивальный городок» - свободный. 

Начало трансляции – 20:00 часов.

Смотреть трансляцию официальной части церемонии закрытия 23 мая с 20:00 можно и на телеканалах «Россия-24» и «Самара-24», в социальных сетях в группах «Российская студенческая весна» (https://vk.com/studvesnarsm), «Молодежь Самарской области» (https://vk.com/mso63), «Самарская область» (https://vk.com/samaroblast), «Российский Союз Молодежи» (https://vk.com/rsmofficial) и «Самарский союз молодёжи» (https://vk.com/ssm_smr).

Всю фестивальную неделю участники со всей страны проводили репетиции по конкурсным направлениям, выступали на конкурсных площадках, готовились к финальному дню. За весь период ими был пройден большой путь: выступления, оценки жюри, обсуждения, корректировки, мастер-классы, лекции. И все это не зря! Благодаря такой упорной и масштабной работе, церемония закрытия «Российской студенческой весны» обещает быть невероятно яркой, эмоциональной и зрелищной. Так, во время Гала-концерта победители конкурсных номинаций представят лучшие номера фестиваля в 10 направлениях, заслужившие особое признание зрителей и экспертов.

Также в финальный день юбилейного фестиваля в УК «МТЛ Арена» с 10:00 до 12:10 и с 14:00 до 16:10 проходит церемония награждения участников Студвесны. Гости и жители губернии могут наблюдать за церемонией на экранах «Фестивального городка».

Организаторы фестиваля напоминают о важности соблюдения комплекса профилактических мер для минимизации рисков распространения инфекций, в том числе COVID-19, а также прохождения своевременной ревакцинации. Элементарные меры предосторожности, такие как ношение масок, мытьё рук и обработка антисептическими средствами, поможет сохранить здоровье.

Теги: Акценты

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