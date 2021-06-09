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Тольяттинский театр кукол едет на театральный фестиваль «КукАрт - 21» в Санкт Петербург.

9 июня 2021 13:59
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Тольяттинский театр кукол едет на театральный фестиваль «КукАрт - 21» в Санкт Петербург.

С  22 по 30 июня, в Санкт-Петербурге, при поддержке Фонда Президентских грантов, пройдёт Международный фестиваль  кукольных  и синтетических театров «КукАрт» -21.

Это один их самых престижных  фестивалей театров кукол РФ и, в то же время, очень привлекательный для участников из зарубежных стран. 

Президент фестиваля Давид Бурман сказал, что: «КукАрт – крупнейший фестиваль кукольников в нашей стране, а также он входит в десятку крупнейших кукольных смотров мира.    Петербург, в этом смысле, не только культурная столица, но и столица кукольников.  Мы «поставляем» кадры по всей России,  включая Москву». 

В этом году в фестивале примут участие театры из Израиля, Болгарии, Германии, Китая, Казахстана, Эстонии, Сербии  и др.

Программа фестиваля  будет состоять из трёх направлений: основной,  клубной и специальной программ, а также – профессиональной творческой лаборатории.

Тольяттинский театр кукол выступит  в Основной программе  со спектаклем «Чудо моё особенное»  12+  (по пьесе Александра Игнашова) в постановке главного режиссёра Янины Дрейлих, художник-постановщик – Денис Токарев, композитор – Эдуард Тишин, видеограф и звукорежиссёр– Николай Косарев .  /28 июня в 14-00 на сцене театра «Карлсон Хаус»/.

В спектакле заняты артисты:  Дарья Яворовская, Анастасия Косарева,  Светлана Бабикова, Олег Лактионов, Александр Кочудаев,  Дмитрий Герасименко.

 Помощи – Мария Бакута (реквизитор) и Сергей Угрюмов.    Художник по свету – Юлия Стыдова,  осветитель – Павел Пшидаток, монтировщик – Дмитрий Архипов.

Спектакль «Чудо моё особенное»  -  лауреат 4-го Международного фестиваля театров кукол  «В гостях у Мойдыся»  г.Сыктывкар  (2019г.) и Губернского конкурса «Самарская театральная Муза»  г.Самара (2020г.).

Спектакль адресован подросткам и рекомендован для семейного просмотра.

Теги: «КукАрт»-21 театр кукол Тольятти фестиваль

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