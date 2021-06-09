Тольяттинский театр кукол едет на театральный фестиваль «КукАрт - 21» в Санкт Петербург.

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С 22 по 30 июня, в Санкт-Петербурге, при поддержке Фонда Президентских грантов, пройдёт Международный фестиваль кукольных и синтетических театров «КукАрт» -21.

Это один их самых престижных фестивалей театров кукол РФ и, в то же время, очень привлекательный для участников из зарубежных стран.

Президент фестиваля Давид Бурман сказал, что: «КукАрт – крупнейший фестиваль кукольников в нашей стране, а также он входит в десятку крупнейших кукольных смотров мира. Петербург, в этом смысле, не только культурная столица, но и столица кукольников. Мы «поставляем» кадры по всей России, включая Москву».

В этом году в фестивале примут участие театры из Израиля, Болгарии, Германии, Китая, Казахстана, Эстонии, Сербии и др.

Программа фестиваля будет состоять из трёх направлений: основной, клубной и специальной программ, а также – профессиональной творческой лаборатории.

Тольяттинский театр кукол выступит в Основной программе со спектаклем «Чудо моё особенное» 12+ (по пьесе Александра Игнашова) в постановке главного режиссёра Янины Дрейлих, художник-постановщик – Денис Токарев, композитор – Эдуард Тишин, видеограф и звукорежиссёр– Николай Косарев . /28 июня в 14-00 на сцене театра «Карлсон Хаус»/.

В спектакле заняты артисты: Дарья Яворовская, Анастасия Косарева, Светлана Бабикова, Олег Лактионов, Александр Кочудаев, Дмитрий Герасименко.

Помощи – Мария Бакута (реквизитор) и Сергей Угрюмов. Художник по свету – Юлия Стыдова, осветитель – Павел Пшидаток, монтировщик – Дмитрий Архипов.

Спектакль «Чудо моё особенное» - лауреат 4-го Международного фестиваля театров кукол «В гостях у Мойдыся» г.Сыктывкар (2019г.) и Губернского конкурса «Самарская театральная Муза» г.Самара (2020г.).

Спектакль адресован подросткам и рекомендован для семейного просмотра.