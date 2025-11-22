Тольяттинский драмтеатр «Колесо» приглашает на комедию «Ночь ошибок»

127

К 85 летию со дня рождения Глеба Борисовича Дроздова в репертуар театра «Колесо» возвращается легендарный спектакль «Ночь ошибок» по пьесе Оливера Голдсмита. (12+)

В 1996 году Глеб Дроздов поставил эту комедию, которая пользовалась огромной популярностью у зрителей почти десять лет. Режиссёром восстановленной версии спектакля выступила народная артистка России, художественный руководитель театра «Колесо» Наталья Дроздова. Так «золотой фонд» театра пополняется новым спектаклем.



Зрители увидят забавную историю знакомства молодого лондонского аристократа Чарлза Марло с его невестой. Герой и его друг ошибочно принимают дом мистера Хардкасла за гостиницу. Эта небольшая оплошность приводит к череде путаниц и недоразумений. Однако к концу ночи суматоха утихает — и всё встаёт на свои места.



В программе вечера состоится презентация выставочного пространства, посвящённого Глебу Борисовичу Дроздову и вручение премии «Признание таланта».

Фото: минкульт СО