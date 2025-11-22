Я нашел ошибку
Часто для отопления помещений используются масляные радиаторы. Подобные обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья.
МЧС СО: соблюдайте правила эксплуатации отопительных приборов
Продолжается ремонт трамвайных путей на пересечении с проезжими частями автодорог. Ремонт не повлияет на работу городского наземного электротранспорта.
️ Сегодня в ночь закроют переезд у остановки «Лесная» по улице Ташкентской в Самаре
В Самаре облачно, ночью - до +5°С, днем температура поднимется до +8°С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
23 ноября в регионе облачно, местами небольшой дождь, до +9°С
Организаторы соревнований подчеркнули, что юные участники демонстрируют впечатляющие результаты и уверенно прокладывают путь в профессиональный спорт под руководством опытных полицейских наставников.
В губернии прошли соревнования по стритболу среди юных динамовцев
Режиссёром восстановленной версии спектакля выступила народная артистка России, художественный руководитель театра «Колесо» Наталья Дроздова.
Тольяттинский драмтеатр «Колесо» приглашает на комедию «Ночь ошибок»
В соревнованиях среди спортсменов с нарушением слуха принимает участие сборная России. Сегодня состоялись соревнования по велоспорту.
Егор Гаврилов и Елизавета Бавыкина из Самарской области - призеры Сурдлимпиады в Токио
Водители, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари. Пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения.
23 ноября в регионе ожидается туман 
За время работы школы полный курс обучения в ней закончили 443 учащихся, 53 из них продолжили обучение в средних специальных и высших учебных заведениях в сфере культуры.
В селе Исаклы после капремонта открылась Детская школа искусств
Тольяттинский драмтеатр «Колесо» приглашает на комедию «Ночь ошибок»

22 ноября 2025 16:13
Режиссёром восстановленной версии спектакля выступила народная артистка России, художественный руководитель театра «Колесо» Наталья Дроздова.

К 85 летию со дня рождения Глеба Борисовича Дроздова в репертуар театра «Колесо» возвращается легендарный спектакль «Ночь ошибок» по пьесе Оливера Голдсмита. (12+)

В 1996 году Глеб Дроздов поставил эту комедию, которая пользовалась огромной популярностью у зрителей почти десять лет. Режиссёром восстановленной версии спектакля выступила народная артистка России, художественный руководитель театра «Колесо» Наталья Дроздова. Так «золотой фонд» театра пополняется новым спектаклем.

Зрители увидят забавную историю знакомства молодого лондонского аристократа Чарлза Марло с его невестой. Герой и его друг ошибочно принимают дом мистера Хардкасла за гостиницу. Эта небольшая оплошность приводит к череде путаниц и недоразумений. Однако к концу ночи суматоха утихает — и всё встаёт на свои места.

В программе вечера состоится презентация выставочного пространства, посвящённого Глебу Борисовичу Дроздову и вручение премии «Признание таланта».

 

Фото:   минкульт СО

 

 

