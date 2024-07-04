Театр «Дилижанс» выиграл грант на организацию тифлокомментирования

Я нашел ошибку
Главные новости:
Поисково-спасательное подразделения «Поляна Фрунзе» пополнилось новым спасательным катером «РУСБОТ-82С».
В  распоряжение областных спасателей поступила новая спецтехника
Вячеслав Федорищев и Александр Исаевич подписали соглашение о сотрудничестве Правительства региона с Корпорацией МСП.
Самарские предприниматели получат дополнительную поддержку от Корпорации МСП
В рамках проводимого мероприятия полицейские проводят беседы о безопасном использовании двухколесного транспорта и средств индивидуальной мобильности.
Сотрудники ГАИ СО проводят рейды по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних водителей
В Волгограде завершился финал V фестиваля ГТО среди обучающихся образовательных организаций высшего образования.
Сборная Самарской области в десятке лучших команд Всероссийского студенческого фестиваля ГТО
В Самаре ночью +20, +22°С, днем +34, +36°С.
5 июля в Самарской области без осадков, до +37°С
Для посещения матча требуется карта болельщика.
Билеты на первые домашние матчи «Крыльев» – в продаже
Это лето для футбольных болельщиков из Самарской области получается насыщенным.
В новом сезоне РПЛ Самарскую область будут представлять два клуба - «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон»
На период проведения работ пропускная способность трассы будет ограничена: будут закрыты две из четырех полос для движения.
На участке трассы М-5 «Урал» в Самарской области стартуют ремонтные работы
Наверх
Самара  +35 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.95
-0.04
EUR 94.58
0.89
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея Рязанова ко Дню семьи, любви и верности
6 июля в Музее Модерна в Самаре пройдет бесплатная выставка проекта Volga Classic
Музей Рязанова продолжает летнюю интерактивную программу для детей в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Театр «Дилижанс» выиграл грант на организацию тифлокомментирования

4 июля 2024 14:38
150
Над адаптацией показов для незрячих гостей театра «Дилижанс» будет работать тифликомментатор высшей категории Таиса Марченко.

Театр «Дилижанс» выиграл грант программы «Особый взгляд» на организацию тифлокомментирования в 2024-2025 гг.

Организатором грантового конкурса является благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт». В рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» фонд проводит ежегодный грантовый конкурс на организацию тифлокомментирования в театрах России.

Программа «Особый взгляд» более 5 лет занимается развитием инклюзии и адаптации культурной среды и проводит грантовые конкурсы для театров и музеев.

Благодаря поддержке и грантам программы в музеях страны появляются тактильные копии экспонатов, а в театрах и цирках обеспечивают тифлокомментирование постановок.

Подать заявку на участие в конкурсе могли представители театров, которые уже адаптируют свои постановки для незрячих зрителей или только собираются начать это делать.

В 2024 году организаторы получили 133 заявки от театров из более чем 50 городов страны.

Заявки принимали в трёх номинациях: «Старт», «Оборудование» и «Продолжение». Театр «Дилижанс» вошёл в число победителей в номинации «Старт».

Директор театра «Дилижанс Ирина Миронова:

«Важным шагом в организации тифлокомментирования стало участие нашего театра во Втором всероссийском форуме-фестивале социального театра «Особый взгляд» в г. Санкт-Петербурге в 2022 году. Показ спектакля Екатерины Зубаревой «Стойкий оловянный солдатик» сопровождался тифлокомментированием и синхронным переводом на русский жестовый язык. Полученный опыт дал нам импульс для продолжения этой важной работы. К счастью, в этом году мы оказались в числе победителей грантового конкурса, поэтому в течение 33 театрального сезона (2024 – 2025 гг.) у нас будет возможность организовать тифлокомментирование нескольких репертуарных спектаклей: «Кысь», «Спасти камер-юнкера Пушкина», «Поллианна», «Муму» и «Огниво».

Тифлокомментарий - лаконичное описание предмета или действия для незрячего человека. В театрах зрителям с нарушением зрения для прослушивания тифлокомментариев дают преемник и наушник. В этом году тифлокомментарий будет поступать в том числе и через приложение «Особый взгляд».

Своим мнением о работе программы «Особый взгляд» поделился заместитель руководителя программы Владимир Плехов:

«Мы очень рады, что интерес театров к нашему гранту не ослабевает, и с каждым годом мы получаем новые заявки из разных регионов страны. Для нашей программы важно, чтобы как можно больше театров начинали свой путь к адаптации и развитию инклюзии, и мы стараемся охватить как можно больше новых культурных институций. В следующем театральном сезоне мы делаем акцент на проведение спектаклей через  приложение «Особый взгляд», у которого недавно появилась новая функция прямого тифлокомментирования. Надеемся, что это обеспечит более комфортные условия для незрячих гостей и что все больше мероприятий будет сопровождаться тифлокомментированием через приложение».

Над адаптацией показов для незрячих гостей театра «Дилижанс» будет работать тифликомментатор высшей категории Таиса Марченко.

«С 2019 года программа «Особый взгляд» оказывает финансовую поддержку театрам г. Тольятти, помогая им показывать спектакли с описаниями для незрячих и слабовидящих, – комментирует Таиса Марченко. - Это дает бесценные возможности людям с нарушениями зрения наслаждаться спектаклями наравне с другими зрителями, вместе с ними смеяться, плакать, радоваться, сопереживать. Это позволяет делать искусство поистине доступным для каждого».

 

Фото предоставлено пресс-службой театра «Дилижанс»


 

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Это лето для футбольных болельщиков из Самарской области получается насыщенным.
04 июля 2024, 15:44
В новом сезоне РПЛ Самарскую область будут представлять два клуба - «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон»
Это лето для футбольных болельщиков из Самарской области получается насыщенным. Спорт
128
Беспилотник изготовлен в Тольятти с использованием российских и зарубежных комплектующих и собственного ПО.
04 июля 2024, 14:09
Резидент технопарка «Жигулёвская долина» проводит испытания водного дрона-эколога
Беспилотник изготовлен в Тольятти с использованием российских и зарубежных комплектующих и собственного ПО. Новости компаний
133
Согласно данным сотрудников полиции, в Тольятти в 1998 году на улице Коммунальной обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями.
02 июля 2024, 18:34
В Тольятти полицейские установили личность мужчины, причастного к убийству 26-летней давности
Согласно данным сотрудников полиции, в Тольятти в 1998 году на улице Коммунальной обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. Общество
456
В центре внимания
главы внутригородских районов Самары проводят встречи с жителями по отработке сообщений в социальных сетях
4 июля 2024  13:35
Главы внутригородских районов Самары проводят встречи с жителями по отработке сообщений в социальных сетях
264
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
4 июля 2024  11:49
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
193
В Самарской области будет создан новый фонд «Служение людям». Это будет фонд для помощи не только участникам СВО и их семьям, но и жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
3 июля 2024  22:27
Глава региона Вячеслав Федорищев обсудил с ветеранами СВО меры дополнительной поддержки
432
Аграрии региона смогли получить консультации по агрономии, финансам, землеустройству и экспорту.
3 июля 2024  14:33
Самарские аграрии поделились лучшими разработками: в регионе прошел крупный сельхозфорум
546
Участок трассы М-5 Урал в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
3 июля 2024  13:22
Участок трассы М-5 Урал в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
1164
Весь список