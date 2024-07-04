Театр «Дилижанс» выиграл грант на организацию тифлокомментирования

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Театр «Дилижанс» выиграл грант программы «Особый взгляд» на организацию тифлокомментирования в 2024-2025 гг.

Организатором грантового конкурса является благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт». В рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» фонд проводит ежегодный грантовый конкурс на организацию тифлокомментирования в театрах России.

Программа «Особый взгляд» более 5 лет занимается развитием инклюзии и адаптации культурной среды и проводит грантовые конкурсы для театров и музеев.

Благодаря поддержке и грантам программы в музеях страны появляются тактильные копии экспонатов, а в театрах и цирках обеспечивают тифлокомментирование постановок.

Подать заявку на участие в конкурсе могли представители театров, которые уже адаптируют свои постановки для незрячих зрителей или только собираются начать это делать.

В 2024 году организаторы получили 133 заявки от театров из более чем 50 городов страны.

Заявки принимали в трёх номинациях: «Старт», «Оборудование» и «Продолжение». Театр «Дилижанс» вошёл в число победителей в номинации «Старт».

Директор театра «Дилижанс Ирина Миронова:

«Важным шагом в организации тифлокомментирования стало участие нашего театра во Втором всероссийском форуме-фестивале социального театра «Особый взгляд» в г. Санкт-Петербурге в 2022 году. Показ спектакля Екатерины Зубаревой «Стойкий оловянный солдатик» сопровождался тифлокомментированием и синхронным переводом на русский жестовый язык. Полученный опыт дал нам импульс для продолжения этой важной работы. К счастью, в этом году мы оказались в числе победителей грантового конкурса, поэтому в течение 33 театрального сезона (2024 – 2025 гг.) у нас будет возможность организовать тифлокомментирование нескольких репертуарных спектаклей: «Кысь», «Спасти камер-юнкера Пушкина», «Поллианна», «Муму» и «Огниво».

Тифлокомментарий - лаконичное описание предмета или действия для незрячего человека. В театрах зрителям с нарушением зрения для прослушивания тифлокомментариев дают преемник и наушник. В этом году тифлокомментарий будет поступать в том числе и через приложение «Особый взгляд».

Своим мнением о работе программы «Особый взгляд» поделился заместитель руководителя программы Владимир Плехов:

«Мы очень рады, что интерес театров к нашему гранту не ослабевает, и с каждым годом мы получаем новые заявки из разных регионов страны. Для нашей программы важно, чтобы как можно больше театров начинали свой путь к адаптации и развитию инклюзии, и мы стараемся охватить как можно больше новых культурных институций. В следующем театральном сезоне мы делаем акцент на проведение спектаклей через приложение «Особый взгляд», у которого недавно появилась новая функция прямого тифлокомментирования. Надеемся, что это обеспечит более комфортные условия для незрячих гостей и что все больше мероприятий будет сопровождаться тифлокомментированием через приложение».

Над адаптацией показов для незрячих гостей театра «Дилижанс» будет работать тифликомментатор высшей категории Таиса Марченко.

«С 2019 года программа «Особый взгляд» оказывает финансовую поддержку театрам г. Тольятти, помогая им показывать спектакли с описаниями для незрячих и слабовидящих, – комментирует Таиса Марченко. - Это дает бесценные возможности людям с нарушениями зрения наслаждаться спектаклями наравне с другими зрителями, вместе с ними смеяться, плакать, радоваться, сопереживать. Это позволяет делать искусство поистине доступным для каждого».

Фото предоставлено пресс-службой театра «Дилижанс»



