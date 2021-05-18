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Стартовал прием заявок в арт-проект "Вторник 11:30"

18 мая 2021 13:10
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Стартовал прием заявок в арт-проект "Вторник 11:30"

Проект «Медиа Хаб» и Моспродюсер объявляют прием заявок в Open Call для художников #Вторник11:30. Им предлагается переосмыслить их впечатления от деловых встреч, общения с заказчиками или собственный опыт работы в компаниях.

Лучшие работы по итогам open call будут представлены на выставке про бизнес и искусство «Вторник 11:30» в арт-пространстве Старт Хаб на Красном Октябре.

Заявки принимаются на платформе проекта до 8 июня.

Для участия в Open Call художникам необходимо загрузить работу на платформу проекта и выложить в социальные сети с хэштегом #Вторник11:30.

Работы, выбранные командой проекта, будут представлены на выставке в арт-пространстве экспериментальной площадки Старт Хаб на Красном Октябре с 22 июня.

Теги: арт-проект художники

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