СОУНБ приглашает посетить литературно-музыкальную гостиную к юбилею А.С. Пушкина

120

6 июня в 18:00 отдел искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) приглашает послушать чтение писем современниц А.С. Пушкина и исполнение русских романсов под аккомпанемент фортепиано и флейты, присоединившись к литературно-музыкальной гостиной «Я вам пишу… Письма женщин к Пушкину» с участием представителей Самарского государственного института культуры (СГИК). Мероприятие проводится в рамках празднования 225-летия со дня рождения знаменитого русского поэта.

Встреча будет посвящена теме отношений А.С. Пушкина со своими современницами – важной стороне биографии автора, которая нашла своё отражение во многих его произведениях. Мы знаем, что Пушкин высоко ценил своих читательниц и почитательниц, среди которых были великосветские дамы, хозяйки литературных салонов, стареющие помещицы и смиренные писательницы 1830-х годов. Многие из этих замечательных женщин оставили после себя письма к поэту – романтические, дружеские, шутливые, подчас деловые и почти всегда – нежные. Дружеский юмор Веры Вяземской; блистательная похвала Зинаиды Волконской; девичья влюбленность Анны Вульф; заботливая нежность Прасковьи Осиповой; весёлая фривольность Анны Керн; светская вежливость Александры Смирновой; наконец, глубокое благоговение писательниц – Александры Фукс и Александры Ишимовой, – сквозь все эти разнообразные восприятия и сердечные склонности перед гостями предстоящего вечера отчетливее проступит неуловимый образ Пушкина.

Кроме чтения писем к поэту, посетители гостиной также услышат романсы в духе русской песни и бытового музицирования, которые были в моде в эпоху Пушкина и упоминания которых мы можем найти в его сочинениях. Участие в музыкальных номерах примут лауреаты международных и всероссийских конкурсов – преподаватели СГИК Анна Лазанчина (флейта), Татьяна Свитова (фортепиано) и Наталия Филиппова (вокал), а также их студенты.

Хотите услышать музыку, которая играла в литературных салонах Российской империи первой половины XIX века? Увлекаетесь творчеством Александра Сергеевича и желаете узнать больше о сердечных и литературных связях его эпохи? Тогда приходите в литературно-музыкальную гостиную!

6 июня в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

6+

Фото: пресс-служба СОНБ