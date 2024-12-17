СОУНБ и актёры самарского театра «Город» приглашают на мастер-класс по сценарному искусству

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20 декабря в 17:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт литературно-театральная мастерская «От слова к действию». В качестве ведущих встречи выступят актёры самарского театра «Город» Борис Трейбич и Анна Корабель.

Как сообщают сами артисты, предстоящий мастер-класс пройдёт на стыке драматургии и режиссуры. Участникам мероприятия предстоит не только попробовать самостоятельно написать авторский текст, но и постараться выразить свои задумки сценическим языком. Самарцы также увидят отрывок из документального спектакля, основанного на реальных историях жителей нашего города, и узнают, как выглядит процесс воплощения в жизнь сценарного замысла от и до.

Вы давно хотели попробовать себя в роли драматурга или сценариста, но не знали, с чего начать? Тогда приходите в библиотеку!

Предполагается, что предстоящая встреча станет первым событием нового литературно-театрального проекта, подробности которого можно будет узнать в сообществах СОУНБ и самарского театра «Город» в социальной сети «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

20 декабря в 17:30, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

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