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Сегодня делегация Министерства культуры Российской Федерации работает в регионе. В программе визита – посещение ключевых объектов культуры.
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Состоялась встреча Вячеслава Федорищева и первого заместителя Министра культуры РФ Сергея Обрывалина

14 августа 2024 20:47
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Сегодня делегация Министерства культуры Российской Федерации работает в регионе. В программе визита – посещение ключевых объектов культуры.

В среду, 14 августа, в областном правительстве состоялась двусторонняя встреча врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и первого заместителя Министра культуры РФ Сергея Обрывалина.

Отметим, сегодня делегация Министерства культуры Российской Федерации работает в регионе. В программе визита – посещение ключевых объектов культуры.

На встрече с руководителем области первый замминистра культуры РФ поделился своими впечатлениями о Самаре, подчеркнув, что регион очень понравился.

В ходе диалога стороны обсудили модернизацию значимых для культуры региональных объектов. Вячеслав Федорищев рассказал о формировании новой программы социально-экономического развития региона на 2024-2029 годы, сделав акцент на важности развития исторических, культурных ценностей.

«Много объектов будут учтены в программе развития. Мы их будем восстанавливать и знаем, что здесь найдем надежное плечо в лице министерства», – подчеркнул глава региона.

Говоря о достижениях самарских творческих объединений, руководитель области отметил: «У нас работают десятки замечательных коллективов, которые уже сейчас представлены на всех площадках страны и побеждают в международных фестивалях». При этом особое внимание Вячеслав Федорищев обратил на их дальнейшее развитие.

В настоящее время по поручению Президента РФ Владимира Путина формируются новые национальные проекты. Как рассказал Вячеслав Федорищев, важно показать все возможности Самарской области и представить их на федеральный уровень, чтобы они были учтены при подготовке программы развития.

Обращаясь к первому замминистра РФ, руководитель области подчеркнул: «В регионе есть что поддерживать и кого поддерживать. И самое главное – у нас впереди очень большое развитие».

 

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

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