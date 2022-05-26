Состоится Суперкубок системы юниор лиг КВН Самарской области

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Правительство Самарской области, Министерство образования и науки Самарской области совместно с СГОО «Самарская городская лига КВН» организуют и проводят игры «Системы юниор лиг КВН Самарской области» сезона 2021-2022 года. Система юниор лиг КВН Самарской области включает в себя проведение игр в четырех дивизионах, сформированных по территориальному принципу – Самарский, Тольяттинский, Северо-восточный, Юго-западный.

Система юниор лиг КВН Самарской области – это социально-значимый проект, впервые организованный на территории Самарской области. К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области.

СУПЕРКУБОК

СИСТЕМЫ ЮНИОР ЛИГ КВН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата: 27 мая 2022г.

Начало: 17-00.

Место проведения: КРЦ «Звезда», г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 Г.

Играют:

«МэТэЛэ» МАОУ Самарский медико-технический лицей

г.о. Самара,

«Перспективочка» МБОУ «Гимназия Перспектива» г.о. Самара,

«Сборная «камчатки» ГБОУ СОШ №2,с.Приволжье,

«Останкино» «Городской Дом культуры» г.о. Кинель,

«Святые чебурашки» Колледж технического и художественного образования г. Тольятти.



Ведущий игры: Чемпион МС КВН в составе команды КВН «СОК» Леонид Копичай.

Руководитель движения «Самарский КВН» чемпион МС КВН в составе команды КВН «СОК» - Сергей Ларионов