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Певец Сосо Павлиашвили дал благотворительный концерт в Волгограде для беженцев из Донбасса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.

"Сегодня в рамках своего гастрольного тура российский певец, музыкант и композитор Сосо Павлиашвили дал благотворительный концерт в Волгограде. В зале Волгоградского городского детско-юношеского центра собралось более 400 зрителей из Луганской и Донецкой народных республик", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на концерте побывали беженцы, проживающие в пунктах временного размещения в Волгограде, участники лагерных смен, которые проводят местные вузы для детей из Донбасса, а также школьники Станично-Луганского района, шефство над которым взяла Волгоградской область.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович