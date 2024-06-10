Солист оперной труппы САТОБ Степан Волков стал лауреатом первой премии конкурса вокалистов имени Бюльбюля

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С 3 по 9 июня 2024 года в Республике Азербайджан состоялся IX Международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля.

На конкурс было подано более 200 заявок со всего мира. К участию в очном туре конкурса были приглашены 130 молодых певцов из Македонии, Канады, Чехии, Турции, КНР, Монголии, Казахстана, Узбекистана, России и Азербайджана.

В конкурсе принял участие ведущий солист Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича бас-баритон Степан Волков.

В 1 туре конкурса жюри отметило впечатляющий артистическо-вокальный комплекс молодого артиста, особенно ярко выдающиеся качества певца проявились во 2 и 3 туре в исполнении русского репертуара - арии Князя Игоря из одноименной оперы Александра Бородина и арии Шакловитого из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского.

9 июня на Гала-концерте, который состоялся в г. Шуша - родине великого азербайджанского певца БюльБюля состоялась церемония награждения и закрытия конкурса. Степан Волков удостоился 1 премии, которою получил из рук Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаила Евдокимова.

«Я благодарен руководству нашего театра в лице художественного руководителя и главного дирижера Евгения Дмитриевича Хохлова и генерального директора Наталии Юрьевны Макаровой за возможность представлять наш театр и губернию на одном из самых представительных международных вокальных конкурсов. Пока я не верю, что все случившееся - правда. Это просто восточная сказка. Великолепный город, невероятно сильные участники, которых я слушал с таким удовольствием и удивлялся, какие профессионалы находятся рядом со мной. Мне повезло познакомиться с замечательным дирижером, с которым мы работали в 3-м туре - Муртузой БюльБюлем - продолжателем прославленной музыкальной династии. Это мой первый конкурс такого уровня. И эти невероятные 10 дней навсегда останутся в моей памяти! С новыми силами и вдохновением приступаю к репетициям оперы «Сказки Гофмана»!», – поделился эмоциями артист.

Председатель конкурса народный артист СССР, народный артист Азербайджана Полад БюльБюль оглы.

Представительное международное жюри под председательством народного артиста Азербайджана, директора Азербайджанского Государственного академического театра оперы и балета Юсифа Айвазова состояло из крупнейших представителей музыкального искусства, экспертов в области культуры: Марина Мещерякова - заслуженная артистка России, Теймураз Гугушвили - народный артист Грузии, профессор (Грузия), Фархад Бадалбейли - народный артист СССР, ректор Академии музыки Азербайджана, профессор (Азербайджан), Динара Алиева - народная артистка Азербайджана, солистка Государственного академического Большого театра России. (Азербайджан), Дмитрий Вдовин - художественный руководитель Молодёжной оперной программой Большого театра России, заслуженный деятель искусств России, профессор (Россия), Мурад Адигезал-заде - народный артист Азербайджана, директор Азербайджанской государственной филармонии, профессор (Азербайджан), Аскар Абдразаков - народный артист Башкортостана, художественный руководитель Башкирского Государственного театра оперы и балета, заслуженный артист России (Россия), Микеланджело Мацца - дирижёр (Италия), Профессор Ханс - Йоахим Фрай - международный арт-директор, Президент Дрезденского оперного балла, художественный руководитель фонда «Сириус» – «Талант и успех».

Фото из личного архива артиста/САТОБ