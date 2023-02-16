Сохранить уникальность, улучшить инфраструктуру: Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке к юбилейному Грушинскому фестивалю

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Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке к Грушинскому фестивалю. В этом году он пройдет в юбилейный, 50-й раз. На повестке - организация одного из крупнейших музыкальных событий в стране.

Глава региона отметил, что "Грушинский" - это уникальное явление культуры, которое давно вышло за пределы Самарской области. Юбилейный фестиваль следует организовать и провести на самом высоком уровне.



Предварительная работа уже ведется, к фестивалю начали готовиться заблаговременно: в первую очередь идут работы по улучшению инфраструктуры самой фестивальной поляны. При подготовке учитывают и статус особо охраняемой природной территории, и восприятие гостей фестиваля. Задача - сохранить все особенности, сделать площадки удобными и привычными для восприятия участников, которые приезжают сюда десятилетия подряд.



Губернатор подчеркнул: важно уделить внимание и творческой части. В ближайшие дни в регионе пройдет зимний Грушинский фестиваль, который также станет этапом подготовки к грядущему 50-му летнему "Грушинскому", сообщает sovainfo.ru.

Фото: Дмитрий Бурлаков