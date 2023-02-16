Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего денонсируют 21 документ.
Госдума приняла закон о прекращении действия в России договоров Совета Европы
Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Минобороны сообщило о возвращении 101 российского военного из украинского плена
 Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам территориальной обороны.
В Самарской области приступили к тренировке по территориальной обороне
За самовольное оставление части или места службы предусмотрена уголовная ответственность.
Самарский военный суд вынес два приговора по факту самовольного оставления военнослужащими воинской части
В Самаре ночью -6, -8°С, днем -4, -6°С.
В Самарской области завтра небольшой снег 
В этом году он пройдет в юбилейный, 50-й раз. На повестке - организация одного из крупнейших музыкальных событий в стране.
Сохранить уникальность, улучшить инфраструктуру: Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке к юбилейному Грушинскому фестивалю
Обновленный офис посещают около 1400 жителей поселка Зеленовка и ближайших населенных пунктов — Васильевка и Рассвет.
Врач общей практики поселка Зеленовка ведет прием пациентов в новых условиях
Главной и частой причиной гибели и ранения участников дорожного движения является нарушение ими требований ПДД.
ГУ МЧС СО напоминает основные правила безопасности на дорогах в зимний период
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.21
0.35
EUR 79.57
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс
В День 150-летия Ф.И.Шаляпина возложили цветы к его барельефу на фасаде Самарской филармонии
Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сохранить уникальность, улучшить инфраструктуру: Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке к юбилейному Грушинскому фестивалю

16 февраля 2023 18:54
227
В этом году он пройдет в юбилейный, 50-й раз. На повестке - организация одного из крупнейших музыкальных событий в стране.

Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке к Грушинскому фестивалю. В этом году он пройдет в юбилейный, 50-й раз. На повестке - организация одного из крупнейших музыкальных событий в стране.

Глава региона отметил, что "Грушинский" - это уникальное явление культуры, которое давно вышло за пределы Самарской области. Юбилейный фестиваль следует организовать и провести на самом высоком уровне.

Предварительная работа уже ведется, к фестивалю начали готовиться заблаговременно: в первую очередь идут работы по улучшению инфраструктуры самой фестивальной поляны. При подготовке учитывают и статус особо охраняемой природной территории, и восприятие гостей фестиваля. Задача - сохранить все особенности, сделать площадки удобными и привычными для восприятия участников, которые приезжают сюда десятилетия подряд.

Губернатор подчеркнул: важно уделить внимание и творческой части. В ближайшие дни в регионе пройдет зимний Грушинский фестиваль, который также станет этапом подготовки к грядущему 50-му летнему "Грушинскому", сообщает sovainfo.ru.

 

Фото: Дмитрий Бурлаков

Теги: Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Обсудили вопросы дополнительной помощи и поддержки защитников Отечества, их родных и близких.
15 февраля 2023, 21:13
«Мне важна обратная связь»: Дмитрий Азаров провел очередную встречу с родственниками военнослужащих
Обсудили вопросы дополнительной помощи и поддержки защитников Отечества, их родных и близких. Политика
1047
От всей души желаю ветеранам военной службы и тем, кто сегодня в строю, всем жителям Самарской области здоровья, добра и благополучия!
15 февраля 2023, 17:05
Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
От всей души желаю ветеранам военной службы и тем, кто сегодня в строю, всем жителям Самарской области здоровья, добра и благополучия! Общество
305
Для жителей создаются условия для комфортного обучения, отдыха, творчества и самореализации.
14 февраля 2023, 23:57
Дмитрий Азаров осмотрел новые объекты социальной инфраструктуры Ставропольского района
Для жителей создаются условия для комфортного обучения, отдыха, творчества и самореализации. Строительство
746
В центре внимания
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает документы по поверке счетчиков ГВС от 26 тысяч клиентов
16 февраля 2023  12:51
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает документы по поверке счетчиков ГВС от 26 тысяч клиентов
219
Почти 650 человек приняты в Российское движение детей и молодежи «Движение первых»: в Самарское области состоялось первое заседание регионального Совета
16 февраля 2023  12:35
«Движение первых»: в Самарское области состоялось первое заседание регионального Совета
206
В 2023 году в Самаре мост «Южный» и путепровод «Аврора» будут отремонтированы
16 февраля 2023  11:31
В 2023 году в Самаре мост «Южный» и путепровод «Аврора» будут отремонтированы
229
Обсудили вопросы дополнительной помощи и поддержки защитников Отечества, их родных и близких.
15 февраля 2023  21:13
«Мне важна обратная связь»: Дмитрий Азаров провел очередную встречу с родственниками военнослужащих
1047
в Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
15 февраля 2023  13:30
В Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
333
Весь список