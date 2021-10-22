Скончался ветеран отечественной журналистики, кинематографист Борис Кожин  

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22 октября после тяжелой болезни на 84-ом году жизни скончался ветеран отечественной журналистики, кинематографист Кожин Борис Александрович.

Кожин Борис Александрович – член Союза журналистов России, член Союза кинематографистов России. Сорок лет проработал главным редактором Самарской студии кинохроники. Благодаря творческой деятельности Бориса Александровича увековечены имена многих известных самарцев и сохранены бесценные исторические факты о Самаре, самарском регионе. Он – редактор более 400 номеров киножурнала «Поволжье», около 200 документальных и научно-популярных фильмов, автор более 40 сценариев фильмов (в т.ч. «Болдино», «Совет отряда», «Космонавт Комаров» и др.).

Был награжден Почетным знаком Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской».

Уход из жизни Бориса Кожина – невосполнимая потеря.

Прощание с Борисом Кожиным состоится в воскресение, 24 октября. Информация о времени и месте будет сообщена позднее, передает Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Фото: Самарское областное отделение Союза журналистов России