Сегодня в Самаре проходит конкурс среди педагогов школ искусств «Призвание»

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Сегодня, 29 января, в Детской музыкальной школе имени М.И.Глинки города Самары проходит IX открытый городской конкурс профессионального мастерства среди преподавателей школ искусств. Только в исполнительской номинации участвуют почти 200 педагогов и концертмейстеров из 21 школы искусств.

«Призвание» - это традиционный смотр творческих сил и профессиональных компетенций преподавателей, концертмейстеров, методистов детских музыкальных, художественных школ и школ искусств городского округа Самара. Цель конкурса: позиционирование музыкального и художественно-изобразительного видов искусства в современном культурно-образовательном пространстве городского округа Самара.

В Год педагога и наставника конкурс «Призвание» способствует выявлению и поддержке перспективных, талантливых специалистов муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Самара.

В составе жюри конкурса - известные в городе и области педагоги-музыканты: заслуженные работники культуры России.

Фото: департамент культуры и молодежной политики Самары