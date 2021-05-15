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Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
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В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
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Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»

15 мая 2021 10:10
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Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»

В субботу, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021». В этом году арт-площадки города подготовили для посетителей более 100 культурных событий : экскурсии и выставки, квесты и творческие занятия, мастер-классы и спектакли.

Благодаря разнообразной программе каждый посетитель «Ночи музеев» найдет свой праздник, свой музей, свою экскурсию. Помогут сориентироваться в многообразии волонтеры культуры. Они будут работать на площадках акции, пешеходной улице Куйбышева, в музейном автобусе и информационном центре.

Информационный центр акции в этом году появился впервые. Он находится на пересечении улиц Ленинградская и Куйбышева. Время работы пункта 13 и 14 мая с 15.00 до 20.00 и 15 мая с 12:00 до 24:00. Волонтеры расскажут о площадках, где проходит акция, и программах, которые подготовили арт-пространства.

Напомним, что акция «Ночь музеев» стартует в 13.00. До 17.00 проводится детская программа, с 17.00 до 23.00-24.00 – основные мероприятия, в том числе и на улице Куйбышева, которая 15 мая станет пешеходной. Подробная программа размещена по ссылке - https://samadm.ru/media/news/30589/ .

Для удобства горожан с 15.00 до 23.30 (с интервалом в 30 минут) от остановки «Самарский филиал Третьяковской галереи» до «Хлебной площади» будет курсировать специальный автобус, который охватит основные площадки.

Впервые в этом году будут организованы бесплатные пешеходные экскурсии. Для жителей города подготовлено более 20 маршрутов. Обращаем внимание, что участие в экскурсиях возможно по предварительной записи. Количество мест в группах ограничено. Информация о маршрутах и телефонах для записи на экскурсии размещена по ссылке - https://samadm.ru/media/news/30632/ .

Отметим, что мероприятия в рамках акции пройдут при соблюдении требований Роспотребнадзора. Всем посетителям необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Также после прохождения каждого потока посетителей будет проводиться санобработка помещений. Для минимизации контактов мероприятия в рамках акции пройдут не только в помещениях, но и на открытых пространствах.

Теги: В центре внимания Мероприятия Ночь музеев “Ночь музеев-2021”

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