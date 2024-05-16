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САТОБ приглашает на "Ночь музеев"

16 мая 2024 17:00
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«Ночь музеев» в Шостакович Опера Балет: концерт «Семейные портреты».

18 мая с 22.00 до 00.00 в Колонном зале Самарского академического театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича будет представлена эксклюзивная концертная программа, подготовленная специально для участия во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2024», которая в этом году приурочена к празднованию Года семьи.

Фрагменты из любимых всеми спектаклей – арии, романсы, инструментальные, вокальные и хореографические миниатюры исполнят наши артистические семе йные пары.

Приглашают зрителей всей семьей! Вход свободный!

Теги: Самара

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