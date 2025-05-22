САТОБ завершил гастроли в Тольятти

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После продолжительного перерыва, длившегося почти 20 лет, жители Тольятти снова на площадке своего города увидели полноценные версии масштабных постановок Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

20 и 21 мая на сцене Дворца Культуры «Тольятти» были показаны одни из лучших спектаклей репертуара театра – балет Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан» и оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин». Спектакли прошли в полной сценической версии в сопровождении оркестра.

«Мы привезли лучшие спектакли нашего репертуара – «Бахчисарайский фонтан» и «Евгений Онегин» – это сокровищница оперного и балетного искусства. По овациям было видно, что зрители Тольятти высоко оценили уровень труппы. Надеемся, что такие выступления станут регулярными, и мы сможем показать большинство наших постановок – оперы, оперетты, балеты, детские спектакли», – рассказал художественный руководитель и главный дирижёр Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов.

Для солистки Полины Чеховских - исполнительницы одной из главных партий в балете «Бахчисарайский фонтан» выступление на новой сцене стало особенным.

«В этом сезоне мне доверили подготовить партию Марии в «Бахчисарайском фонтане». Это очень ответственно: несмотря на то, что действо происходит не на родной сцене, я всё равно волнуюсь, но у меня есть хорошая поддержка – из Самары приедут мои родители. Партия Марии – это некое испытание для меня: немного себя усмирить, быть более романтичной. В конце прошлого сезона мы ездили с гастролями в Крым, где у нас была поездка к Бахчисарайскому фонтану, которая меня очень вдохновила», – поделилась впечатлениями Полина Чеховских.

Также впервые в этот день Князя Адама исполнил заслуженный артист Самарской области Дмитрий Пономарёв, а

военачальника Нурали - Искандар Абельгузин.

В том числе партию Няни в опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин» впервые на сцене в Тольятти исполнила заслуженная артистка России, народная артистка Самарской области Евгения Тенякова.

Зрители города Тольятти тепло приняли самарских артистов и выразили надежду, что такие творческие туры станут регулярными.

«Я всегда с молода ездила в Самарский театр оперы и балета. Это очень красиво! Вы видите - зал полный? Спасибо самарским артистам! Мы это всегда будем помнить и ценить!», – поделилась впечатлениями жительница Тольятти Роза Казакова.

«Я люблю все красивое, и уверена, что спектакли прекрасны! Мне кажется, это здорово, потому что это приобщение к искусству», - Маргарита Сахарова.

«Нашему городу не хватает музыкального театра. Мы отдельно слушаем в филармонии музыку, отдельно без оркестра смотрим спектакли. Ездим в самарский театр, чтобы увидеть балет или оперу. Спектакли, которые мы посетили – прекрасны! Мы в восторге», – рассказала Ирина Корчагина.

Фото: Александр Крылов