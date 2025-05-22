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САТОБ завершил гастроли в Тольятти

22 мая 2025 18:16
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Зрители города Тольятти тепло приняли самарских артистов и выразили надежду, что такие творческие туры станут регулярными.

После продолжительного перерыва, длившегося почти 20 лет, жители Тольятти снова на площадке своего города увидели полноценные версии масштабных постановок Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.  

20 и 21 мая на сцене Дворца Культуры «Тольятти» были показаны одни из лучших спектаклей репертуара театра – балет Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан» и оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин». Спектакли прошли в полной сценической версии в сопровождении оркестра.

«Мы привезли лучшие спектакли нашего репертуара – «Бахчисарайский фонтан» и «Евгений Онегин» – это сокровищница оперного и балетного искусства. По овациям было видно, что зрители Тольятти высоко оценили уровень труппы. Надеемся, что такие выступления станут регулярными, и мы сможем показать большинство наших постановок – оперы, оперетты, балеты, детские спектакли», – рассказал художественный руководитель и главный дирижёр Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов.

Для солистки Полины Чеховских - исполнительницы одной из главных партий в балете «Бахчисарайский фонтан» выступление на новой сцене стало особенным.

«В этом сезоне мне доверили подготовить партию Марии в «Бахчисарайском фонтане». Это очень ответственно: несмотря на то, что действо происходит не на родной сцене, я всё равно волнуюсь, но у меня есть хорошая поддержка – из Самары приедут мои родители. Партия Марии – это некое испытание для меня: немного себя усмирить, быть более романтичной. В конце прошлого сезона мы ездили с гастролями в Крым, где у нас была поездка к Бахчисарайскому фонтану, которая меня очень вдохновила», – поделилась впечатлениями Полина Чеховских.

Также впервые в этот день Князя Адама исполнил заслуженный артист Самарской области Дмитрий Пономарёв, а 

военачальника Нурали - Искандар Абельгузин.

В том числе партию Няни в опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин» впервые на сцене в Тольятти исполнила заслуженная артистка России, народная артистка Самарской области Евгения Тенякова. 

Зрители города Тольятти тепло приняли самарских артистов и выразили надежду, что такие творческие туры станут регулярными.

«Я всегда с молода ездила в Самарский театр оперы и балета. Это очень красиво! Вы видите - зал полный? Спасибо самарским артистам! Мы это всегда будем помнить и ценить!», – поделилась впечатлениями жительница Тольятти Роза Казакова.

«Я люблю все красивое, и уверена, что спектакли прекрасны! Мне кажется, это здорово, потому что это приобщение к искусству», - Маргарита Сахарова.

«Нашему городу не хватает музыкального театра. Мы отдельно слушаем в филармонии музыку, отдельно без оркестра смотрим спектакли. Ездим в самарский театр, чтобы увидеть балет или оперу. Спектакли, которые мы посетили – прекрасны! Мы в восторге», – рассказала Ирина Корчагина.

 

Фото:  Александр Крылов

Теги: Самара Тольятти

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