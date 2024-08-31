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САТОБ: презентация 94-й театрального сезона прошла на террасе филиала Третьяковской галереи

31 августа 2024 16:17
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Продолжая традицию нестандартных для коллектива площадок.

30 августа на террасе филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре – площадке с одним из лучших видов на город Шостакович Опера Балет состоялась презентация 94-го театрального сезона. Продолжая традицию нестандартных для коллектива площадок.

«В театре есть три базовые вектора, которые мы стараемся удержать и разнообразить. Первый – академическое искусство – это то классическое наследие, которое нам оставило все мировое сообщество культуры и музыки. Второе – это имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича,  которое  мы с гордостью несем. Это его наследие и все, что связано с веком его творчества. И третий вектор – эксперименты, это последователи Шостаковича – современные авторы. Тем не менее, любой эксперимент все равно будет вписан классическим почерком на сцену нашего театра», – рассказал художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.

В начале вечера у гостей была возможность ознакомиться с выставкой галереи «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве».

Вечером на фоне уходящего солнца под руководством Евгения Хохлова состоялся концерт, предваряющий начало сезона. Артисты оперы и балета, хора и оркестра представили самые яркие фрагменты готовящихся премьер. Также зрителей познакомили с новыми солистами оперы ­– это Ольга Добрыдина, Иван Волков, Никита Шаров, Артем Камалитдинов, Екатерина Шпильман, Иван Григорьев, Евгения Бумба.

В программе вечера были представлены  фрагменты опер «Сказки Гофмана», «Сон в летнюю ночь», балета «Щелкунчик», и т.д.

Евгений Дмитриевич и художественный руководитель балета Юрий Петрович Бурлака  рассказали о планах на сезон. Старт будет очень насыщенным: 5, 6, 7 сентября пройдут премьерные показы  оперы «Сказки Гофмана» Ж.Оффенбаха.

В сентябре театр примет участие в Международном фестивале искусств «Шостакович. Над временем», в рамках которого 21 и 22 сентября состоится премьера оперы Б.Бриттена «Сон в летнюю ночь». Это первая постановка  произведения Бриттена на сцене нашего театра. Спектакль осуществляется при участии Самарского государственного института культуры, Центральной детской хоровой школы (Самара), Самарского хореографического училища и спортивной школы «Акробат-Самара».

В рамках фестиваля наши друзья из Большого театра Беларуси привезут два балета: «Спартак» и «Иллюзии любви». Также на нашей сцене состоится концертная программа «Онегин». Лирические отступления». Главы самого популярного романа в стихах Александра Пушкина прочтут народный артист России, лауреат Государственных премий Российской Федерации Евгений Миронов и заслуженная артистка России Марина Александрова.

25 сентября в день рождения Д.Д. Шостаковича мы почтим память композитора показом оперетты «Москва, Черемушки».

В середине октября пройдут гастроли в рамках Фестиваля «Видеть музыку» на Исторической сцене Большого театра России со спектаклями «Мастер и Маргарита», «Раймонда».

В декабре состоится премьера балета П. Чайковского «Щелкунчик» в постановке Юрия Бурлаки. Оригинальная первая постановка, осуществленная при жизни Чайковского в 1892 году в Мариинском театре. Хореография Льва Иванова.

Как отметил Юрий Бурлака, основой стратегии академического театра должен быть курс на отражение шедевров прошлого до современной музыки и хореографии, чтобы показать связь времен и художественную трансформацию искусства в его наилучшем виде.

Весной 2025 года мы готовимся провести фестиваль балетного искусства в новом формате.

К празднованию юбилея Великой Победы театр представит большой симфонический концерт в формате музыкально-поэтического вечера.

«Летом мы предложим впервые прийти в наш театр, как в театр мюзикла. Будем экспериментировать. Мы сейчас работаем над будущей постановкой мюзикла «Остров сокровищ» с самарским композитором Андреем Колесниковым и режиссером Филиппом Разенковым. Закроем сезон третьим в нашем театре балетом на музыку Михаила Крылова. Спонсором этой постановки выступает Вячеслав Адамович Заренков», – добавил Евгений Хохлов.

Одним из сюрпризов программы стала презентация нового театрального звонка на музыку из песни Д.Д. Шостаковича «Родина слышит», сообщает пресс-служба САТОБ. 

 

Фото:   Александр Крылов

Теги: Самара

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