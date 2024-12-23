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САТОБ представил новую постановку балета «Щелкунчик»

23 декабря 2024 15:49
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Юрий Бурлака воссоздал образ оригинальной постановки 1892 года, которая состоялась на сцене Мариинского театра.

21 декабря на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась премьера эксклюзивной редакции «Щелкунчика»: художественный руководитель балета театра, заслуженный артист России Юрий Бурлака воссоздал образ оригинальной постановки 1892 года, которая состоялась на сцене Мариинского театра.

 «Восстановить спектакль XIX века в веке XXI вполне возможно, во многих архивах, библиотеках, системах записи танцев сохранились эскизы декораций, костюмов, либретто, многочисленные свидетельства современников. Но, конечно, это не совсем тот спектакль, который видели Пётр Ильич Чайковский и Мариус Петипа. Это лишь образ театра XIX века – русского Императорского балета. Изменилась фактура ткани,  изменился свет, изменились фактуры тел танцовщиков, но многочисленные детали, собранные из архивов и библиотек, дают возможность восстановить и хореографию, и образ спектакля XIX века», – рассказал Юрий Бурлака.

Спектакль был воссоздан по сохранившимся эскизам декораций и костюмов, фотографиям. Только самарские зрители увидят фрагменты оригинальной хореографии, созданной Львом Ивановым. И только в этом спектакле прозвучат два музыкальных номера из рукописей Чайковского, не исполнявшиеся ранее.

«Для нас было делом чести возродить этот спектакль. Кроме того, мы хотели порадовать наших зрителей взрослых и детей, жителей и многочисленных гостей региона. К нам едет очень много зрителей из других городов, в том числе из Петербурга и Москвы. Самарский театр оперы и балета становится всё больше центром культурного притяжения», – рассказал музыкальный руководитель и дирижер-постановщик Евгений Хохлов.

Изначально Чайковский работал над этим балетом совместно с великим балетмейстером Мариусом Петипа. Именно он сделал подробный план-заказ и балетмейстерскую экспозицию. Однако Петипа тяжело заболел, и постановку осуществил второй балетмейстер Мариинского театра – Лев Иванов.

Премьера балета состоялась в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра 6 декабря 1892 года. И с тех пор, уже по сложившейся традиции, «Щелкунчик» стал лучшим новогодним и рождественским подарком зрителям всего мира.

В самарской постановке задействовано порядка 50 детей из Самарского хореографического училища.

«Дети в этой обстановке впервые занимают такое же серьёзное место, как и взрослые. Они танцуют четверть спектакля – это маленькая Клара и её друзья, приходящие с родителями на рождественскую ёлку. Я, как художественный руководитель училища, очень рад был предложить им такую серьёзную работу совместно с театром», – добавил Юрий Бурлака.

Одними из первых постановку посмотрели семьи участников СВО. По поручению главы региона на благотворительные показы приглашены близкие защитников отечества со всей Самарской области.

С приветственным словом от Вячеслава Федорищева к гостям обратилась врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина: 

«Адресуем искреннюю поддержку вам – семьям наших защитников. Благодарим, что сохраняете силу духа даже в самые трудные минуты, остаетесь надёжным тылом для свои родных. Ваша любовь и забота – именно то, что придаёт им сил и отваги, помогает шаг за шагом приближаться к главной цели. Помните, что мы, ваши соотечественники, всегда вместе с вами. Готовы помогать вам, подставлять свое плечо».

В день премьеры балета-феерии партии исполнили: Клара/ Фея Драже — Полина Чеховских; Принц Оршад — Педро Сеара; Дроссельмейер — Дмитрий Пономарёв (заслуженный артист Самарской области); Фриц — Максим Морозов; Президент Зильбергаус — Павел Чернышов; Госпожа Зильбергаус — Ульяна Шибанова; Бабушка — Ольга Марочкина; Дедушка — Кирилл Софронов (заслуженный артист Самарской области); Коломбина — Софья Туманова; Арлекин — Александр Ходов; Солдат — Денис Мазанов; Маркитантка — Манаэ Банно; Ирландец — Энтони Остин; Няня — Юлия Мамутина; Король мышей — Дмитрий Мамутин; Кукла Щелкунчик — Илья Черкасов; Заяц солдат — Максим Морозов; Мать принца — Ольга Савельева, и другие.

Балет-феерия в двух действиях, трех картинах с прологом и эпилогом. Либретто Мариуса Петипа (1818-1910) по мотивам сказки Александра Дюма (1802-1870) «История Щелкунчика» (1844). Хореография Льва Иванова (1892).

Постановка и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – Евгений Хохлов.

Художник-постановщик – Андрей Войтенко (по эскизам Константина Иванова и Михаила Бочарова 1892 года).

Художник по костюмам – Татьяна Ногинова (по эскизам Ивана Всеволожского и Евгения Пономарёва 1892 года).

Художник по свету – Александр Наумов.

Ассистент балетмейстера-постановщика – Алексей Конкин.

Всего в афише театра в декабре и январе новая постановка запланирована к показу 23 раза с 21 декабря по 12 января.

 

Фото:   САТОБ/Александр Крылов

Теги: Самара

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