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САТОБ: Максим Сударев стал обладателем третьей премии  Международной лаборатории

11 ноября 2024 14:53
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На конкурсе Максим Сударев исполнил арии из опер Р. Леонкавалло «Паяцы», Н. Римского-Корсакова «Царская невеста», произведение Г. Свиридова «Богоматерь в городе».

Солист оперы Максим Сударев стал обладателем третьей премии в конкурсе Международной лаборатории заслуженной артистки Российской Федерации, народной артистки Республики Абхазия Алисы Шавловны Гицба. Конкурс проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Участники проекта студенты колледжей, ВУЗов, сотрудники филармоний, профессионалы в сфере академического вокального искусства Российской Федерации и Республики Абхазия (заслуженные артисты, солисты ведущих профильных культурных институций, преподаватели всех учебных музыкальных заведений) от 18 до 45 лет.

В составе экспертов и жюри проекта – выдающиеся деятели культуры и искусства, признанные музыканты с высококлассной музыкальной репутацией на отечественной и международной арене.

Вот что сам Максим рассказывает о своем участии в конкурсе: «...Второй тур конкурса прошел 18 октября в Москве, как раз после гастрольного показа оперы «Мастер и Маргарита» в Большом театре, где я исполнял партию Воланда. Я хорошо выступил во втором туре так как был окрылён успехом нашей труппы в Москве. Во втором туре было около 100 конкурсантов, а в третий допустили только 30.

Далее конкурс продолжается серией концертов в разных городах России: мне довелось выступить в Воронежской филармонии. Конкурс действительно очень полезен, в первую очередь тем, что в процессе происходят новые знакомства и прослеживается творческий рост благодаря новой площадке и новым произведениям».

На конкурсе Максим Сударев исполнил арии из опер Р. Леонкавалло «Паяцы», Н. Римского-Корсакова «Царская невеста», произведение Г. Свиридова «Богоматерь в городе», сообщает пресс-служба САТОБ.

 

фото предоставлено Максимом Сударевым

Теги: Самара

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