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САТОБ: Анастасия Лапа стала лауреатом Конкурса Конкурсов вокалистов Собиновского музыкального фестиваля

11 июня 2024 16:17
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Тема фестиваля в этом году – «Контрасты». Программа посвящена 220-летию со дня рождения Михаила Глинки и 90-летию со дня рождения Альфреда Шнитке.

Анастасия Лапа стала лауреатом 3-й степени Конкурса Конкурсов вокалистов XXXVII Собиновского музыкального фестиваля, который проходил с 31 мая по 2 июня на Новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета.

Анастасия исполняла камерную программу с концертмейстером Шостакович Опера Балет Юлией Громаковской и две арии в сопровождении оркестра саратовского театра – арию Мими из оперы Дж. Пуччини «Богема» и Ариозо Кумы из оперы П.И. Чайковского «Чародейка».

В ходе обсуждения и открытого голосования жюри единогласно постановило присудить III премию и звание лауреата Анастасии Лапе (сопрано, Самара).

Тема фестиваля в этом году – «Контрасты». Программа посвящена 220-летию со дня рождения Михаила Глинки и 90-летию со дня рождения Альфреда Шнитке. В афише – три концертные программы, четыре балета, четыре оперы и два тура Конкурса конкурсов вокалистов. Завершал фестивальную программу 25-й Конкурс конкурсов вокалистов, который в этом году собрал рекордное количество заявок – 152. По итогам отборочного тура в очных этапах состязания приняли участие 12 вокалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Республик Марий Эл и Башкортостан, Южной Кореи и Узбекистана.

Завершился фестиваль грандиозным гала-концертом, в котором приняла участие наша солистка.

 

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ

Теги: Самара

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