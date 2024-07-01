Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2024 году в конкурсе приняло участие более 18 тысяч человек из 73 регионов РФ. В полуфинал прошли только 300 человек.
Резидент технопарка «Жигулёвская долина» вышел в полуфинал конкурса «Лидеры строительной отрасли»
В ходе которой ответит на вопросы граждан, касающиеся деятельности уголовно-исполнительной системы.
Начальник УФСИН СО  Алексей Климов проведет «прямую линию»
С информацией о начислениях за предыдущий период можно ознакомиться в личном кабинете.
Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за июнь
Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в июне 2024 года составил 614 млн пасс-км, на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 9,5% с начала года
93-й театральный сезон Шостакович Опера Балет завершился генеральным прогоном оперы Ж.Оффенбаха «Сказки Гофмана».
САТОБ: 93-й театральный сезон закрыт
Студенты получили возможность провести мероприятия для собственных университетов, проявить лидерские качества и активную гражданскую позицию.
Четыре студентки из Самарской области стали победителями первого модуля конкурсного трека «ПервопроХодец»
Они заняли первое место с проектом мобильного приложения для формирования плана фитнес-тренировок.
Студенты Самарского политеха разработали мобильное фитнес-приложение
Ключевыми задачами для нового руководителя станет развитие тепловых узлов Самарской области, реализация федеральной программы модернизации генерирующих мощностей ДПМ-2 на Самарской ТЭЦ и обеспечение надежного теплоснабжения жителей и организаций региона.
Директором Самарского филиала «Т Плюс» назначен Марат Феткуллов
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.75
0.79
EUR 92.42
1.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
Конкурс профессионалов «Лучший по профессии»: в Самарской области соревновались сыровары
Зрительская премьера фильма «Там, где танцуют стерхи» состоится в Самаре 27 июня
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

САТОБ: 93-й театральный сезон закрыт

1 июля 2024 15:30
93
93-й театральный сезон Шостакович Опера Балет завершился генеральным прогоном оперы Ж.Оффенбаха «Сказки Гофмана».

93-й театральный сезон Шостакович Опера Балет завершился генеральным прогоном оперы Ж.Оффенбаха «Сказки Гофмана» в постановке Ивана Складчикова, премьера которой состоится 5, 6 и 7 сентября.

«Закрыли этот насыщенный сезон генеральным прогоном оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана»! Поздравляю труппу театра с огромной работой в течение всего сезона с большим успехом на гастролях и на премьерах! Поздравляю постановщиков спектакля и приглашаю на премьеры 5, 6, 7 сентября! С августа начинаем наш новый творческий марафон. Будут гастроли, премьеры, фестивали, новые открытия и новые возможности для всех, кто любит наш театр так, как любим его мы!
До встречи, дорогой зритель, и хорошего отдыха, дорогие артисты и все, кто трудится каждый день для того, чтобы наши спектакли были самыми яркими и красивыми!», – поделился эмоциями художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.

Уходящий сезон запомнился множеством знаковых для культуры региона и страны событиями.

Выпущено четыре громкие премьеры: балет на музыку Д.Шостаковича «Барышня и хулиган», первая полномасштабная постановка в России оперы С.Слонимского «Мастер и Маргарита», опера П.Чайковского «Евгений Онегин», Российская премьера «Вечер французского балета» – одноактные балеты Лео Делиба и Андре Мессаже.

Театр принял участие в Международном фестивале искусств «Шостакович. Над временем», провел Международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом», гостями которого стали коллеги из Сербии, Беларуси, Луганска и т.д. Открывался фестиваль оперой Н.Римского-Корсакова «Царская невеста» под управлением дирижера, народного артиста СССР Юрия Симонова. Также театр принял на своей площадке Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны», Московский пасхальный фестиваль Валерия Гергиева.

Состоялось шесть гастрольных поездок: Шостакович Опера Балет принял участие в  фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку» на сцене музыкального театра имени Г.Сац (Москва). Показ оперы «Мастер и Маргарита» на сцене Мариинского театра стал одним из ключевых событий Санкт-Петербургского международного культурного форума. На международном фестивале искусств «Дягилев. Постскриптум» в Санкт-Петербурге была представлена хореографическая программа «Время Долгушина». В рамках Минского международного Рождественского оперного форума (Беларусь) состоялся показ оперы С.Прокофьева «Любовь к трём апельсинам». На Международном музыкальном фестивале «Мир, Эпоха, Имена…» в Ульяновске была исполнена опера А.Бородина «Князь Игорь». На Фестивале, посвященном 225-летию со дня рождения                        А.С. Пушкина в Крыму (Симферополь и Севастополь) прошло два показа балета Б.Асафьева «Бахчисарайский фонтан».

Также сезон был наполнен новыми форматами и интересными проектами, среди которых презентация сезона на крыше «Станкозавода», участие во Всероссийской акции «Ночь музеев», в Международной Акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне», в региональном проекте  «Пушкинские дни». «Оркестр непокоренных» из Донецка исполнил на нашей сцене Седьмую (Ленинградскую) симфонию Д.Шостаковича. Состоялся театрализованный показ костюмов «Гофман-дефиле». На Малой сцене были представлены уникальные концертные программы.

Ведущие солисты оперы и балета, а также наши постановки стали лауреатами в престижных профессиональных фестивалях и конкурсах.

В этом сезоне достигнуты договоренности, а также продолжаются переговоры о совместных проектах с коллегами из Беларуси, Сербии, Таиланда, Китая.

И многое другое.

В новом сезоне мы готовимся предложить не менее грандиозные проекты. Зрителей ждут фестивали, не только ставшие традиционными, но и новые уникальные проекты.

В сентябре состоится премьера оперы Б.Бриттена «Сон в летнюю ночь», в декабре – премьера новой постановки балета П.Чайковского «Щелкунчик», сообщает пресс-служба САТОБ.

 

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С информацией о начислениях за предыдущий период можно ознакомиться в личном кабинете.
01 июля 2024, 15:55
Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за июнь
С информацией о начислениях за предыдущий период можно ознакомиться в личном кабинете. ЖКХ
23
Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в июне 2024 года составил 614 млн пасс-км, на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
01 июля 2024, 15:37
Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 9,5% с начала года
Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в июне 2024 года составил 614 млн пасс-км, на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Новости компаний
23
Студенты получили возможность провести мероприятия для собственных университетов, проявить лидерские качества и активную гражданскую позицию.
01 июля 2024, 15:25
Четыре студентки из Самарской области стали победителями первого модуля конкурсного трека «ПервопроХодец»
Студенты получили возможность провести мероприятия для собственных университетов, проявить лидерские качества и активную гражданскую позицию. Образование
79
В центре внимания
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
1 июля 2024  13:45
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
157
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
1 июля 2024  11:33
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
258
Какие изменения ждут россиян с 1 июля
1 июля 2024  11:27
Какие изменения ждут россиян с 1 июля
202
Перевозчик скорректировал расписание на автобусном маршруте № 63 в Самаре
1 июля 2024  09:25
Перевозчик скорректировал расписание на автобусном маршруте № 63 в Самаре
199
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем молодежи
29 июня 2024  12:56
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем молодежи
545
Весь список