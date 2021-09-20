Самая юная участница фестиваля «Душа Баяна» полуторогодовалая Марья получила специальный приз

191

Каратаева Марья Андреевна родилась в поселке Кинельский Самарской области 10 февраля 2020 года. Она растет в творческой многодетной семье, где также воспитываются брат Макарий 7 лет и сестра Марина 5 лет.

Старшие дети на сцену вышли тоже рано. Макарий к своим 7 годам имеет около 40 побед в конкурсах различного уровня в номинации «художественное слово». В 2021 году стал победителем районного конкурса «Одаренные и талантливые дети муниципального района Кинельский». Марина тоже не отстаёт от брата. Все вместе они поют в детском ансамбле русской песни «Пряник» Дома культуры поселка Кинельский.

Любовь к творчеству юные артисты, как говорится, впитали с молоком матери. Ольга Михайловна художественный руководитель нескольких коллективов, которые имеют звание «народный» - народный вокальный ансамбль «Ивушки», детский образцовый художественный ансамбль русской песни «ВРадость», ансамбль популярной песни «ПеРеЗвОнЫ» и других. Все коллективы активно выступают с концертами. Сейчас семья Маруси готовит новый творческий номер, в котором примут участие все трое деток Каратаевых.



Также приз конкурса «Душа Баяна» достался и самой старшей участнице, которой исполнилось 86 лет. Итоги межрегионального фестиваля «Душа Баяна» подвели в сызранском драматическом театре. Здесь же состоялся гала-концерт участников фестиваля. По результатам творческих конкурсов, 103 коллектива получили звания лауреатов. Жюри были отмечены свыше 150 дипломантов. Фестиваль «Душа Баяна» в этом году проходит в рамках праздничных мероприятий к 170-летию Самарской губернии.

Фото: департамент информационной политики СО