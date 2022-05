Самарцев приглашают посетить «Фестивальный городок» фестиваля «Российская студенческая весна»

215

Начиная с 18 мая «Фестивальный городок» на 2-ой очереди Самарской набережной и площади Куйбышева открыт для всех желающих. Ежедневно с 12:00 каждый сможет поучаствовать в различных мастер-классах и интерактивах, стать слушателем тематических лекций, посетить выставки, услышать песни любимых исполнителей и многое другое.



18 мая на 2-ой очереди набережной с 12:00 в «Лектории» будет проходить Марафон научно-популярного кино и документальных фильмов. В Павильоне «Минобрнауки России» можно будет посмотреть видео-презентации проектов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, здесь пройдёт работа активистов ассоциации «Я горжусь» с участниками «Фестивального городка».

Самарский променад украшает целый ряд арт-объектов: качели под облаками, бумажный кораблик, сад вертушек, самарская архитектура для детей, интерактивная видео-будка и другое.



Ежедневно с 12:00 до 20:00 для посетителей открыта интерактивная выставка «Азбука Самары», посвящённая областной столице. Ещё одна выставка – «История Студвесны» – расскажет о зарождении фестиваля, а также знаковых событиях и людях в истории молодёжного движения.



До 20:00 работают инклюзивные площадки, где организованы зона мастер-классов, проката технических средств реабилитации, веломобилей и велотандемов для маломобильных граждан.

В павильоне «Россия – страна возможностей» будет проходить тематическая интеллектуальная игра. Гости «городка» смогут продемонстрировать свои творческие навыки, знания в сфере искусства и кино, проектов платформы «Россия – страна возможностей» и истории фестиваля «Российская студенческая весна», блеснуть эрудицией и широким кругозором в области знаний об особенностях регионов России. Любой желающий сможет посетить интерактивный лабиринт восприятия и зоны отдыха.

В павильоне «Российский союз молодёжи» специалисты подробно расскажут об истории РСМ, проектах и программах платформы.

В павильоне «Росмолодёжь» пройдут консультации по конкурсным трекам проекта «Твой Ход». Здесь же можно будет получить открытки для участников «Привет из Самары!», посетить выставку картин самарских художников, волонтёров культуры, поучаствовать в интерактиве «Путь волонтера культуры».



Также гости смогут проявить себя на открытом занятии по йоге.

В павильоне «Неделя науки» вуз-участник НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» предоставит результаты своей научно-образовательной деятельности.



Посетителей «Фестивального городка» также ждут различные мастер-классы: «Как не стать жертвой хакера: тренды информационной безопасности», «Сказкотерапия», «5 шагов к успеху», «Арт-практики для управления стрессом» и многие другие.



19 мая для представителей «Российского Движения Школьников» пройдёт мастер-класс по хореографии, а 20 мая – по вокальному мастерству.



В 13:00 команда Sechenov.com проведёт мастер-класс о том, как создавать шоу, где проходить обучение и для чего нужны онлайн-театры.



В пятницу 20 мая с 16:00 по 17:30 будет проходить лекция от Агентства нетрадиционных экскурсий. Лектором выступит Константин Акмаев с темой «Мистическая Самара».



21 мая руководители студии «Лаборатория медиа» Сергея и Анастасии Косенчук (г. Москва) проведут мастер-класс на тему «Создание видеоконтента и работа продакшна».



На пятый день фестиваля запланированы лекция от Александра Репинецкого на тему «Самарский край в истории России» и мастер-класс «Бесстрашный оратор: как преодолеть страх публичных выступлений».



На хореографической сцене пройдёт шоу «Гостиная Россия Страна Возможностей», а в павильоне «Росмолодёжь» шоу-презентация фестиваля «Таврида.АРТ» и конкурса «Чемпион.АРТ». В 17:00 на музыкальной сцене состоится концерт «Российской студенческой весны», а на хореографической сцене в 17:00 пройдёт танцевальный батл. Вечером предстоит выступление T.Gosha, затем «Любовь эмигранта». В 21:30 – выступление ON THE GO на музыкальной сцене.

23 мая гости «Фестивального городка» также смогут принять участие в различных активностях, а вечером стать зрителем трансляции с «Церемонии закрытия». Они будут проводиться в «Лектории», «Фестивальном клубе» для участников Студвесны, «Хореографической сцене» и «Музыкальной сцене».



В завершающий день работы в «Фестивальном городке» запланированы игра «Что? Где? Когда?», «КосмоКвиз», интересные лекции и выставки, а также презентация фестиваля «Умное кино».

Ежедневно с 12:00 ждет своих гостей и «Фестивальный городок» на площади Куйбышева. 18 мая с 21:00 здесь начнется трансляция Церемонии открытия юбилейного XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».



В период проведения фестиваля зрителей ждет интерактивная программа, а также выступления творческих коллективов и самых популярных хедлайнеров, среди которых группа «Dabro», Клава Кока и др.

Входные группы будут открыты со стороны ул.Красноармейской и ул.Вилоновской.

В целях обеспечения безопасности вход на объекты будет осуществляться через рамки металлодетекторов.



«Фестивальный городок» может посетить любой желающий! Программа содержит множество активностей, мероприятий и интерактивов, чтобы каждый смог найти занятие по душе. Организаторы обращают внимание жителей и гостей губернии на возможные изменения в программе.



Гостям фестивальных активностей напоминают о важности соблюдения комплекса профилактических мер для минимизации рисков распространения инфекций, в том числе COVID-19, а также прохождения своевременной ревакцинации. Соблюдение элементарных мер предосторожности, таких как ношение масок, мытьё рук и обработка антисептическими средствами, поможет сохранить здоровье, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.