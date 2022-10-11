Самарский театр оперы и балета стал номинантом премии «Онегин»-2022

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Самарский академический театр оперы и балета стал номинантом национальной оперной премии «Онегин».

Экспертный совет премии, в который входят выдающиеся российские деятели культуры, определил номинантов. В частности, в пятерку лидеров вошла опера «История Кая и Герды» в исполнении артистов Самарского театра. Они соревнуются с коллективами Московских, Воронежского и Астраханского театров.

"Пусть Ханс Кристиан Андерсен и числится главным сказочником Европы, нельзя говорить, будто он писал только для детей. Лишь вырастая, мы можем по-настоящему оценить филигранное изящество его сказок. Написанные им истории нежны как звуки скрипок и флейт, но со страниц его книг то и дело веет ледяным скандинавским ветром. Андерсен не делает вида, будто в мире рядом с добром не соседствует зло, будто жизнь продолжается бесконечно, – но он показывает, как любовь, надежда и вера делают ненапрасным существование всего живого, будь то люди или розовые кусты.

Истории Андерсена заслуживают того, чтобы обрамить их звучанием оркестра, – ведь музыка, как и эти сказки, воздействует на сердце слушателя напрямую. И вот композитор Сергей Баневич вместе с поэтом Татьяной Калининой написал оперу «История Кая и Герды» по сказке «Снежная королева». В ней любовь противостоит ледяному холоду бездушной вечности. Настоящая самоотверженная любовь, а не просто желание иметь кого-то в своей собственности", - говорится на официальном сайте премии.

У самарских артистов есть все шансы на победу. Церемония награждения состоится 20 ноября на исторической сцене Мариинского театра.

Основной целью Национальной оперной премии «Онегин» является объединение российского оперного сообщества. Опираясь на высказывания и пожелания представителей профессионального комьюнити, оргкомитет принял решение дополнить премию мероприятиями, которые помогут создать единую площадку для общения профессионалов — певцов, критиков, дирижеров, режиссеров, директоров и продюсеров, пишет ГТРК Самара.