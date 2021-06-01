Самарский театр оперы и балета сегодня отмечает 90-летие

135

Самарский академический театр оперы и балета отсчитывает свою историю от 1 июня 1931 года. В этот день коллектив, носивший тогда название Средневолжская краевая опера, дал первый спектакль для самарской публики: оперу «Борис Годунов» в постановке режиссера Иосифа Лапицкого и дирижера Антона Эйхенвальда. На тот момент у театра даже не было своего здания, и спектакли он играл на сцене театра драмы.

Уже в первый год существования театра в его репертуаре появились и балетные спектакли: первой балетной премьерой 3 июля 1931 стал «Красный мак» на музыку Рейнгольда Глиэра.

В 1938 году театру построили здание, которое он занимает по сей день, – Дворец культуры на площади Куйбышева в историческом центре города. Сегодня это одно из самых больших театральных зданий в России и охраняемый памятник архитектуры эпохи сталинского классицизма.

Осенью 1941 в Куйбышев, запасную столицу, был эвакуирован из Москвы Большой театр. Наш театр уступил ему свою сцену, а сам выступал в домах культуры и воинских частях и отправлял на фронт бригады артистов. 5 марта 1942 со сцены Дворца культуры прозвучала законченная Дмитрием Шостаковичем в Куйбышеве Седьмая («Ленинградская») симфония.

После успешных гастролей в Москве с февраля 1982 года театр начинает носить новое почетное звание: теперь это Куйбышевский государственный академический театр оперы и балета.

1990-е начались с нового переименования: к городу вернулось его прежнее имя, поэтому с ноября 1991 актуальным стало название Самарский академический театр оперы и балета. Театр продолжил браться за амбициозные проекты и предлагать зрителям эксклюзивный репертуар. Состоялись мировые премьеры опер Сергея Слонимского «Гамлет» (1993) и «Видения Иоанна Грозного» (1999). С 1995 года начал проходить Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест.

В XXI век театр вошел с основательным классическим репертуаром, который стал активно пополнять спектаклями, рассчитанными на детскую аудиторию. С 2003 года начал проводиться весенний фестиваль оперного искусства. В 2006-2010 годах здание театра закрылось на капитальную реконструкцию, после которой неузнаваемо изменилась планировка и отделка зала, усовершенствовалось техническое оснащение сцены.

С середины 2010-х спектакли театра регулярно номинируются на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска».

К концу 2010-х театр возглавили художественный руководитель и главный дирижер Евгений Хохлов и главный балетмейстер Юрий Бурлака.

В 2021 году театр получил первую в своей истории «Золотую маску»: премию вручили Татьяне Ногиновой за работу художника по костюмам в балете «Бахчисарайский фонтан» (2019).

В театре работали многие выдающиеся дирижеры, балетмейстеры, режиссеры, постановщики, артисты, наследие которых бережно хранится. На протяжении всей своей истории театр поддерживает и развивает свои традиции, пытаясь в то же время осваивать новое, идти вперед, удивлять. За прошедшие десятилетия существования театр изменил поколения самарцев, а сегодня, когда информационное пространство стало глобальным, начинает влиять на еще более широкую аудиторию. Это огромная ответственность, но театр к ней готов.