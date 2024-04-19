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Самарский театр оперы и балета присоединился к Всероссийской акции по охране и популяризации историко- культурного наследия

19 апреля 2024 14:07
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Самарский театр оперы и балета присоединился к Всероссийской акции по охране и популяризации историко- культурного наследия

 

18 апреля Самарский театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича присоединился к Всероссийской акции по охране и популяризации историко-культурного наследия.

Акция приурочена к Международному дню охраны памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. В рамках акции проводятся массовые субботники и просветительские мероприятия на объектах культурного наследия. В 2024 году в субъектах Российской Федерации акция будет проводиться с 15 по 28 апреля. Организаторы проекта Министерство культуры Российской Федерации, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере культуры «Волонтеры культуры», Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. 

В «субботнике» приняли участие 37 представителей Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере культуры «Волонтеры культуры», Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Волонтёрам была доверена работа по уборке внутри здания и территории вокруг. Также активисты посетили экскурсию и получили благодарственные письма от руководства театра.

Степанцова Злата, студентка Самарского медицинского колледжа имени Н.Ляпиной: «Посмотрела «изнанку» театра. Я бывала раньше здесь на спектаклях, но никогда не представляла, что за кулисами столько всего интересного происходит, столько разных декораций. Очень интересно! А вообще, сегодня погода прекрасная, мне нравится движение волонтеров. Это дает возможность узнать что-то новое, познакомиться с новыми людьми». 

Здание Самарского театра оперы и балета является объектом культурного наследия, памятником архитектуры и истории регионального значения и подлежит государственной охране.

Евгений Чекушкин, главный инженер Шостакович Опера Балет: «Для нас это очень важно, что люди разных возрастов – школьники, студенты, волонтеры серебряного возраста небезразличные к жизни театра, пришли сегодня нам помочь».

Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича отсчитывает свою историю от 1 июня 1931 года. В этот день коллектив, носивший тогда название Средневолжская краевая опера, дал первый спектакль для самарской публики: оперу «Борис Годунов» в постановке режиссера Иосифа Лапицкого и дирижера Антона Эйхенвальда. На тот момент у театра даже не было своего здания, и спектакли он играл на сцене театра драмы.

С 11 января 1934 театр переехал в переоборудованное здание театра-цирка «Олимп» (на месте нынешней Самарской филармонии), которое стало назваться театром имени Карла Маркса».

В 1938 году театру построили здание, которое он занимает по сей день – Дворец культуры на площади Куйбышева в историческом центре города. Сегодня это одно из самых больших театральных зданий в России и охраняемый памятник архитектуры эпохи сталинского классицизма. Здание построено по проекту ленинградских архитекторов Ноя Троцкого и Николая Каценеленбогена на месте взорванного большевиками кафедрального собора.


фото - Александр Крылов

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