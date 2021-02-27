109

Долгожданное событие для больших и маленьких жителей Самарской области: самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом и готов встречать гостей .

Посмотреть, как разместился театр, одним из первых приехал губернатор Дмитрий Азаров и юные поклонники театрального искусства.

У самарского театра кукол богатая история: в 2020 году он отметил 88-летие. За эти годы в театре сыграно более 50 тысяч спектаклей, он стал известен не только в России, но и за рубежом, и даже создал свой собственный фестиваль национальных театров кукол «Радуга».

За годы существования театр пережил ни один переезд: до 1974г. он делил здание «Аквариума» с театром юного зрителя, затем переехал в здание на ул. Льва Толстого,82. В 2015 году оно было признано аварийным, спектакли театра кукол стали проходить в САТОБ,

И вот теперь театр кукол вернулся «на историческую родину»: благодаря активному участию губернатора реставрация здания бывшего ресторана «Аквариум» была включена в нацпроект "Культура", инициированный Президентом, поддержку оказало и АО «Транснефть-Приволга».

«Этому историческому зданию, которое могли бы потерять, мы дали вторую жизнь, и я этому очень рад, - отметил Дмитрий Азаров. - Вы знаете о том, что мы работаем по восстановлению исторических зданий не только в Самаре, но и в других городах области. К примеру, здание на Куйбышева, 106. Десятки лет разрушенное здание, расположенное на одной из главных улиц столицы нашего региона. Его привели в порядок, открыли там замечательный молодежный центр «Дирижабль»

«Здание гидропроекта на Самарской площади, которое тоже десятки лет было заброшено, уже вернули к жизни, вчера открыли там областной Арбитражный суд, - напомнил глава региона. - А теперь подарили вторую жизнь этому историческому зданию, которое уже принимало детский театр. С детства знаю это здание, у меня, как у коренного жителя Самары, сердце кровью обливалось, когда видел, в какое состояние оно приходит. Столько лет театр не имел своего здания. Только на энтузиазме, таланте руководителей, держалось искусство, нужное самым юным гражданам».

«Отдельные слова благодарности я хотел бы сказать нашему надежному партнеру компании «Транснефть-Приволга», которая внесла огромный вклад в реконструкцию здания.Искренне благодарю за такое отношение к региону, за значимую социальную поддержку культуры в Самарской области», - подчеркнул губернатор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО..