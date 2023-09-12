Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Кроткая» Федора Достоевского

Постановка режиссёра Александры Кохан, ученицы Анатолия Праудина и актрисы Магнитогорского драматического театра им. А.С. Пушкина.
Художник спектакля — Александра Кириевская — фотохудожник из Магнитогорска, чьи работы известны во всём мире.
Спектакль "Кроткая" представляет собой смелый эксперимент с формой и содержанием, где классические мотивы Достоевского переплетаются с современным театральным языком и выразительными средствами.
Это эмоциональное путешествие в глубины человеческой души, где любовь и ненависть, свет и тьма, жертвенность и эгоизм сплетаются в захватывающий спектакль по мотивам одноименной повести великого русского писателя Федора Достоевского.
Здесь каждый зритель найдет что-то своё: глубину философских размышлений, пронзительность любовных сцен или остроту социальных проблем.
Режиссёр - Александра Кохан
Роли исполнят Борис Трейбич и Валерия Калинина.
Продолжительность: 1 час 10 минут
Возрастная категория: 16+
Место: пр. Ленина, 14 А (Областная научная библиотека)