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Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Кроткая» Федора Достоевского

12 сентября 2023 09:36
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Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Кроткая» Федора Достоевского

Постановка режиссёра Александры Кохан, ученицы Анатолия Праудина и актрисы Магнитогорского драматического театра им. А.С. Пушкина.

Художник спектакля — Александра Кириевская — фотохудожник из Магнитогорска, чьи работы известны во всём мире.

 

Спектакль "Кроткая" представляет собой смелый эксперимент с формой и содержанием, где классические мотивы Достоевского переплетаются с современным театральным языком и выразительными средствами.
Это эмоциональное путешествие в глубины человеческой души, где любовь и ненависть, свет и тьма, жертвенность и эгоизм сплетаются в захватывающий спектакль по мотивам одноименной повести великого русского писателя Федора Достоевского.

Здесь каждый зритель найдет что-то своё: глубину философских размышлений, пронзительность любовных сцен или остроту социальных проблем.

Режиссёр - Александра Кохан

Роли исполнят Борис Трейбич и Валерия Калинина.

Продолжительность: 1 час 10 минут

Возрастная категория: 16+ 

Место: пр. Ленина, 14 А (Областная научная библиотека)

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