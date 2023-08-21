Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «И пепел наш развеют по Земле...» Ильи Члаки.
Два старика-ровесника проводят однообразные дни в доме престарелых. Однажды их монотонный режим нарушается новым увлечением. Игра в маски. Они начинают путешествие по своим воспоминаниям и мечтам, меняясь ролями друг с другом. Задают вопросы, ищут ответы.
Режиссёр - Алексей Романов
Роли исполнят Борис Трейбич и Дмитрий Стариков.
Продолжительность: 1 час 30 минут
Возрастная категория: 16+
Место: пр. Ленина, 14 А (Областная научная библиотека)