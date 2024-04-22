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Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «11 правдивых времён»

22 апреля 2024 10:28
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Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «11 правдивых времён»

28 апреля, 19 мая в 18:00 Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «11 правдивых времён» по пьесе Екатерины Гузёмы.

15-летняя Юля получает пятёрки в школе, нянчится с младшим братом и занимается по дому — в общем, не дочь, а мечта. У неё есть отчим, Борис, которому очень не хочется, чтобы эта идиллия подошла к концу. Он ограничивает падчерице доступ в Интернет, запрещает ей пользоваться смартфоном и видеться с друзьями — как ему кажется, ради её же блага. Но что, если новый друг Юли, Дамир, сможет помочь раздобыть новый телефон, завоевав симпатию девушки?


Пьеса Екатерины Гузёмы «11 правдивых времен» — это история о душевных травмах, которые родители могут нанести детям, а дети — родителям. Можно ли избежать этого опыта? Как родителям и их взрослеющим детям достичь взаимопонимания?

Режиссёр — Алексей Романов

Продолжительность: 1 час 20 минут.

Возрастная категория: 12+ 

 

Место: Областная научная библиотека (пр. Ленина, 14 А)

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