Самарский театр драмы: «Игра в театр» в новом сезоне

126

Почувствуйте себя артистом драмы и приобщитесь к светлой магии театра Драмы! (12+)



На экскурсии «Игра в театр» вы:



- войдёте в Самарский театр драмы со служебного входа;



- побываете в театральных мастерских, где рождаются костюмы и декорации;



- заглянете в костюмерные театра и гримёрные актёров;



- спуститесь на цокольный этаж и увидите своими глазами легендарный поворотный круг-кольцо на катках от танка Т-34.



Кульминацией экскурсии станет фотосессия на исторической сцене театра драмы в подлинных костюмах из спектаклей.



Экскурсоводы – артисты труппы Александр Бригаднов, Савва Зорин и Антон Черенков, которые расскажут всё о жизни театра.



В начале 174-го сезона «Игра в театр» проходит не только по понедельникам!



Есть билеты на экскурсии:

- 6 сентября в 18:30 и 20:30

- 7 сентября в 18:30 и 20:30

- 8 сентября в 18:30 и 20:30

- 9 сентября в 18:30 и 20:30

- 23 сентября в 18:30

- 30 сентября в 18:30 и 20:30



Их можно приобрести обладателям Пушкинской карты

Фото: пресс-служба Самарского академического театра драмы им. Горького