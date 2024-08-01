Самарский театр драмы: «Игра в театр» в новом сезоне

Почувствуйте себя артистом драмы и приобщитесь к светлой магии театра Драмы! (12+)
На экскурсии «Игра в театр» вы:
- войдёте в Самарский театр драмы со служебного входа;
- побываете в театральных мастерских, где рождаются костюмы и декорации;
- заглянете в костюмерные театра и гримёрные актёров;
- спуститесь на цокольный этаж и увидите своими глазами легендарный поворотный круг-кольцо на катках от танка Т-34.
Кульминацией экскурсии станет фотосессия на исторической сцене театра драмы в подлинных костюмах из спектаклей.
Экскурсоводы – артисты труппы Александр Бригаднов, Савва Зорин и Антон Черенков, которые расскажут всё о жизни театра.
В начале 174-го сезона «Игра в театр» проходит не только по понедельникам!
Есть билеты на экскурсии:
- 6 сентября в 18:30 и 20:30
- 7 сентября в 18:30 и 20:30
- 8 сентября в 18:30 и 20:30
- 9 сентября в 18:30 и 20:30
- 23 сентября в 18:30
- 30 сентября в 18:30 и 20:30
Их можно приобрести обладателям Пушкинской карты
Фото: пресс-служба Самарского академического театра драмы им. Горького