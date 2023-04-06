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 Также на встрече обсуждались конкретные предложения о сотрудничестве на ближайшую перспективу.
Самарский губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с ректором Российской академии музыки имени Гнесиных
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Самарский губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с ректором Российской академии музыки имени Гнесиных

6 апреля 2023 20:23
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 Также на встрече обсуждались конкретные предложения о сотрудничестве на ближайшую перспективу.

В четверг, 6 апреля, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с ректором Российской академии музыки имени Гнесиных Александром Рыжинским. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве региона и академии, которое направлено на развитие культуры и искусства на территории Самарской области и касается не только творческих проектов, но и образовательных, и методических, вопросов поддержки талантливой молодежи по видам искусств.  Также на встрече обсуждались конкретные предложения о сотрудничестве на ближайшую перспективу.

В частности, речь шла об участии Российской академии музыки имени Гнесиных в знаковых музыкальных проектах на территории региона.

Одним из таких проектов, инициированных Самарской областью, является международный фестиваль искусств имени Д.Д. Шостаковича. Александр Рыжинский выразил готовность принять участие не только организационное, но и творческое – как руководитель ансамбля современной хоровой музыки «Altro coro» вместе с коллективом музыкантов выступить в рамках фестиваля. Программа, по его предложению, может быть связана как с именем самого Дмитрия Шостаковича, так и с именами композиторов – его учеников и последователей. Также глава региона пригласил Александра Рыжинского войти в число сопредседателей организационно-художественного комитета фестиваля искусств им. Д.Д. Шостаковича.

«Я очень рад, что вы будете в числе и соорганизаторов фестиваля, и его участников», - отметил глава региона.

Еще один проект, предложенный Александром Рыжинским, касался проведения в Самаре выездной творческой школы академии для заинтересованных учащихся, студентов, преподавателей по разным музыкальным специализациям.  По словам ректора, этот проект реализуется академией в рамках Указа Президента РФ о праздновании 150-летия со дня рождения Е.Ф. Гнесиной, выдающегося педагога, внесшего значительный вклад в создание отечественной системы музыкального образования. Такие творческие школы уже прошли в трех регионах страны.

Дмитрий Азаров обратил внимание министра культуры Самарской области Ирины Калягиной, принимавшей участие во встрече, на необходимость выбрать подходящее время проведения творческой школы, чтобы педагогам было удобно принять в ней участие. Площадкой проекта может стать Поволжская академия образования и искусств им. Святителя Алексия Московского.

Кроме того, в Тольятти специалисты академии музыки им. Гнесиных приняли участие в проекте Тольяттинского музыкального колледжа имени Р.К.Щедрина «Щедринские вечера», посвященном 90-летию со дня рождения композитора, - проводили мастер-классы, концерты и работали в жюри этого фестиваля. Глава региона поблагодарил ректора Академии за внимание к развитию музыкального образования в Тольятти и эффективное сотрудничество с профильными образовательными организациями. В ходе встречи был поднят вопрос о переводе средних профессиональных учреждений сферы культуры в ведение областного минкульта – это позволит более эффективно вести как творческую деятельность, так и обновление материально-технической базы. Дмитрий Азаров дал поручение руководителю ведомства проработать этот вопрос.

Также на встрече обсудили возможность организации обучения самарцев в Российской академии музыки в рамках целевого набора с финансированием из средств федерального бюджета. Такая возможность появится у 10 выпускников региональных училищ искусств 2023 года по программам бакалавриата (фортепиано, теория музыки, хоровое дирижирование, струнные инструменты академический вокал, народные инструменты, сольное и хоровое народное пение, этномузыка). Принять участие в дне открытых дверей в академии они смогут уже в мае.

Российская академия музыки имени Гнесиных по праву считается одним из ведущих музыкальных вузов мирового уровня и является одним из двух базовых высших учебных заведений учебно-методического объединения России по образованию в области музыкального искусства, наряду с Московской консерваторией. Легендарное учебное заведение — единственный вуз, в котором представлены все специальности и специализации различных музыкальных направлений, изучаемых в России.

Ректор академии обратился к Дмитрию Азарову как к руководителю Комиссии Госсовета РФ по направлению «Культура» с просьбой о рассмотрении ряда вопросов, касающихся музыкального образования. В частности, речь шла о порядке присвоения почетных званий "Заслуженный артист" и "Народный артист" - сейчас присуждающие их органы не рассматривают заявки от педагогов музыкальных вузов, в то время как многие из них являются выдающимися исполнителями и наставниками и безусловно достойны таких наград.

«В Год наставника и педагога, объявленный Президентом, это вопрос, который нужно решать», - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров предложил Александру Рыжинскому рекомендовать профильных специалистов для включения в состав Комиссии и оперативно включиться в работу. «Сразу заявляйте повестку. Мы в текущем году успеем совершенно точно все интересующие вопросы рассмотреть», - резюмировал он.

 

Фото Ирины Бойкиной

 

Теги: Дмитрий Азаров

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