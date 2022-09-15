Самарские военнослужащие и военные музыканты представили регион в ходе памятных мероприятий Санкт-Петербурге

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Военнослужащие из Самары и члены их семей, а также военный оркестр гвардейской Александрийской бригады, приняли участие в мероприятиях, посвящённых памяти блокады Ленинграда. 8 сентября 1941 года замкнулось вражеское кольцо, 872 дня длилась блокада Ленинграда, унеся жизни миллионов мирных жителей и защитников города.

Самарцы прибыли в Санкт-Петербург, который свято чтит память об этой трагедии. Первой точкой посещения стало Пискаревское мемориальное кладбище: здесь возложили цветы к Вечному огню и монументу «Мать-Родина». Мемориал – знаковое место для каждого жителя Петербурга: в братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбёжек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов – защитников Ленинграда. Следующий точкой маршрута стало Суворовское училище, где военный оркестр выступил со специально составленной музыкальной программой для кадетов и офицеров. А поздно вечером в этот день военнослужащие прибыли на Марсово поле, чтобы вместе с Санкт-Петербургским оркестром народных инструментов имени Н.П.Фомина, камерным оркестром Донецкой филармонии и петербургскими артистами принять участие в ежегодной акции «Ночь перед блокадой».

Право открыть акцию, которая в этом году носила название «Я верю в свой народ» было предоставлено военному оркестру гвардейской Александрийской бригады из Самары. Центральным моментом памятной акции стала трансляция на разведенный Троицкий мост фото- и видеохроники блокады Ленинграда в группе Петербургский дневник. После выступления на Марсовом поле, самарцев пригласили на прогулку по Неве, посмотреть на знаменитое разведение мостов.

«Блокада Ленинграда это одна из самых трагических страниц нашей истории, но наряду с этим и одна из самых героических, мы гордимся что смогли принять участие в мероприятии по сохранению памяти о тех людях, которые смогли выстоять и сохранить свой город, – отметил военный дирижёр гвардии майор Вячеслав Ворушилов. – Именно их подвиг служит примером всем нам и будущим поколениям. Нас принимали на высшем уровне, организаторы с большим удовольствием делились с нами историей города, культурными ценностями, делали всё, чтобы пребывание в Санкт-Петербурге было запоминающимся и максимально комфортным».

На второй день пребывания в Санкт-Петербурге, для оркестра гвардейской Александрийской бригады было организовано посещение Исаакиевского собора. Самым ярким моментом экскурсии стал подъем на колоннаду храма, на высоту 43 метра, откуда открываются прекрасные виды на город. Самарские музыканты военного оркестра, отправились в военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова, где дали концерт для офицеров и курсантов, а также для военных получивших ранения в ходе СВО. Зрители оказали тёплый приём, выразив свою благодарность бурными овациями. Вечером военнослужащих ждала экспозиция картин современных художников Санкт-Петербурга в галерее «Мастер». Это одна из точек притяжения творческих и талантливых людей, часть дома Международного фонда поддержки культуры «Мастеркласс».

Заключительный день военнослужащие посвятили знакомству с культурными объектами в Санкт-Петербурге. После всех ждали на заключительной встрече, в ходе которой обсудили дальнейшие планы и будущее сотрудничество. «Пусть наших ребят хранят ангелы-хранители», – сказала Наталья Казарина, руководитель фонда социальных инициатив «Мирные люди», передав 182 письма с ангелами, нарисованными детками в Исаакиевском соборе. Эти послания будут переданы на фронт.

Участие в данном мероприятии стало возможным благодаря фонду «Мирные люди», Союзу «ВИК «Бессмертные гусары» и командованию 2-й общевойсковой гвардейской армии, а также Международному фонду поддержки культуры «Мастер класс».