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Самарская областная научная библиотека приглашает на круглый стол к юбилею А.С. Пушкина

4 июня 2024 11:09
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Самарская областная научная библиотека приглашает на круглый стол к юбилею А.С. Пушкина

6 июня в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) состоится круглый стол на тему «Самарская пушкинистика». Участники встречи обсудят вопросы популяризации творчества А.С. Пушкина и увековечивания его имени в общественных пространствах, разберут распространённые представления об образе поэта, отметят вклад самарских исследователей в развитие пушкинистики, а также затронут многие другие темы, связанные с биографией автора и его произведениями. Посетить круглый стол и послушать выступления докладчиков приглашаются литературоведы, историки, а также все ценители литературного наследия знаменитого поэта. (18+)

С докладами в ходе научной встречи выступят филологи, культурологи, историки, философы, краеведы, сотрудники библиотек, музеев, региональных центров имени А.С. Пушкина – как из Самарской области, так и из других уголков нашей страны. Так, уже известно, что в мероприятии примут участие именитые исследователи и популяризаторы творчества Пушкина:

Инна Георгиевна Андреева, филолог, искусствовед, заведующая Музеем-квартирой А.Н. Толстого – отделом Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля;

Алексей Юрьевич Балакин, кандидат филологических наук, историк литературы, учёный секретарь Пушкинской комиссии РАН, старший научный сотрудник Отдела пушкиноведения Института русской литературы (Пушкинского дома);

Игорь Иванович Калядин, режиссёр нескольких документальных фильмов о А.С. Пушкине, четырежды лауреат премии «Тэффи».

По итогам научной встречи планируется издание сборника докладов и материалов, который будет направлен в музеи и публичные библиотеки Самарской области, а также в центральные библиотеки других регионов.

Предстоящее мероприятие проводится в рамках Регионального сетевого проекта учреждений культуры Самарской области «Пушкинские дни», приуроченного ко Дню русского языка и к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Круглый стол откроется в 10:00 и продлится до 15:30. Увидеть его онлайн-трансляцию можно будет в сообществе СОУНБ в социальной сети «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

6 июня, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный!

Также напоминаем, что 6 июня в 18:00 отдел искусств СОУНБ приглашает присоединиться к литературно-музыкальной гостиной «Я вам пишу… Письма женщин к Пушкину» с участием представителей Самарского государственного института культуры. В программе вечера – чтение писем современниц А.С. Пушкина и исполнение русских романсов под аккомпанемент фортепиано и флейты. Вход свободный.

Теги: Мероприятия

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