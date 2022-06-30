Я нашел ошибку
Главные новости:
В России хотят установить еще один государственный праздник
В России хотят установить еще один государственный праздник
Самарских дачников предупредили о мотыльках-вредителях
Самарских дачников предупредили о мотыльках-вредителях
В Советском районе Самары двое пострадали в ДТП
В Советском районе Самары двое пострадали в ДТП
Министерство культуры РФ возобновляет приём граждан в очном формате
Замена иностранных национальных водительских удостоверений граждан ДНР и ЛНР будет осуществляться без проведения экзаменов
Замена иностранных национальных водительских удостоверений граждан ДНР и ЛНР будет осуществляться без проведения экзаменов
В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта
В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта
На российском рынке мороженого впервые за 10 лет сменился основной игрок
На российском рынке мороженого впервые за 10 лет сменился основной игрок
Строку «за текущий ремонт» захотели вынести отдельно в платежках
Строку «за текущий ремонт» захотели вынести отдельно в платежках
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 52.97
-0.39
EUR 55.89
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская областная библиотека проводит конкурс фотографий «Пап, что читаешь?»

30 июня 2022 11:47
139
Самарская областная библиотека проводит конкурс фотографий «Пап, что читаешь?»
С 1 июля Самарская областная универсальная научная библиотека запускает конкурс постановочной фотографии по мотивам хороших книг «Пап, что читаешь?»
Библиотека предлагает папам почаще читать своим детям качественную литературу и закрепить традиции семейного чтения фотографиями, на которых отцы и дети выступают в роли героев известных (или не очень) литературных персонажей. 
 
Самые интересные работы, по мнению взыскательного жюри областной библиотеки, будут удостоены персональной выставки. 
Никаких ограничений, читать можно что угодно, главный критерий конкурса – это хорошие книги и креативные фотографии. 
«Мы уже проводили подобный конкурс и очень обрадовались, когда участники прошлогоднего конкурса обратились к нам с предложением повторить данный проект, – рассказывает руководитель Центра поддержки и развития чтения СОУНБ Софья Сыромятникова. – Если родители подают хороший пример, если чтение на лето со школьником – это не скучное занятие из-под палки и по принуждению, а увлекательный семейный досуг, то больше шансов, что и у детей, и у взрослых сформируется привычка читать книги». 
Участниками конкурса могут все желающие, не важно, умеете вы фотографировать или учитесь. Не ограничен и возраст участников. 
 
Условия конкурса (подробнее смотрите положение о конкурсе в группе организаторов https://vk.com/centr_chteniya): 
- От одного участника предоставляется только 1 работа.
- К письму-заявке необходимо прикрепить текстовый файл с заполненной участником заявкой (Приложение 1). Внимание: присланные без заявки работы к участию не принимаются! 
- При создании фотоработы допустимо (и даже приветствуется) использование костюмов, грима, театральной бутафории, графических редакторов и других средств.
 
- Фотоработы должны быть в формате JPG, размером не менее 3000 pix по длинной стороне при разрешении 72 dpi.
 
- Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (см. Гражданский кодекс РФ, статья 1299 «Технические средства защиты авторских прав» https://www.zakonrf.info/gk/1299/): нельзя использовать кадры из фильмов, мультфильмов и других работ, не принадлежащих участнику фотоакции, если на это не получено разрешение автора.
 
Приём фоторабот осуществляется на электронную почту pfoto_konkurs@mail.ru с 1 июля до 1 октября 2022  года включительно.
 
Лучшие работы будут представлены на итоговой выставке в пространстве открытого чтения ГБУК «СОУНБ» с 20 октября. 
6+

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта
30 июня 2022  13:22
В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта
95
Банк «Солидарность» выпустил юбилейную 10 000 карту жителя Самарской области
30 июня 2022  12:50
Банк «Солидарность» выпустил юбилейную 10 000 карту жителя Самарской области
128
На «ОДК-Кузнецов» Наталья Касперская озвучила вопросы импортозамещения в сфере IT для промышленности
30 июня 2022  10:14
На «ОДК-Кузнецов» Наталья Касперская озвучила вопросы импортозамещения в сфере IT для промышленности
174
«Фармлэнд» - совместное белорусско-голландское предприятие. Имеет 5 производственных линий, изготавливаются продукты по 140 позициям
29 июня 2022  17:56
Самарская область и регионы Беларуси намерены развить сотрудничество в сфере здравоохранения  
417
«Жигулевская долина» будет сотрудничать с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень», объединяющим 90 резидентов из 15 стран.
29 июня 2022  17:38
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень»
468
Весь список