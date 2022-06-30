Самарская областная библиотека проводит конкурс фотографий «Пап, что читаешь?»

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С 1 июля Самарская областная универсальная научная библиотека запускает конкурс постановочной фотографии по мотивам хороших книг «Пап, что читаешь?»

Библиотека предлагает папам почаще читать своим детям качественную литературу и закрепить традиции семейного чтения фотографиями, на которых отцы и дети выступают в роли героев известных (или не очень) литературных персонажей.

Самые интересные работы, по мнению взыскательного жюри областной библиотеки, будут удостоены персональной выставки.

Никаких ограничений, читать можно что угодно, главный критерий конкурса – это хорошие книги и креативные фотографии.

«Мы уже проводили подобный конкурс и очень обрадовались, когда участники прошлогоднего конкурса обратились к нам с предложением повторить данный проект, – рассказывает руководитель Центра поддержки и развития чтения СОУНБ Софья Сыромятникова. – Если родители подают хороший пример, если чтение на лето со школьником – это не скучное занятие из-под палки и по принуждению, а увлекательный семейный досуг, то больше шансов, что и у детей, и у взрослых сформируется привычка читать книги».

Участниками конкурса могут все желающие, не важно, умеете вы фотографировать или учитесь. Не ограничен и возраст участников.

Условия конкурса (подробнее смотрите положение о конкурсе в группе организаторов https://vk.com/centr_chteniya):

- От одного участника предоставляется только 1 работа.

- К письму-заявке необходимо прикрепить текстовый файл с заполненной участником заявкой (Приложение 1). Внимание: присланные без заявки работы к участию не принимаются!

- При создании фотоработы допустимо (и даже приветствуется) использование костюмов, грима, театральной бутафории, графических редакторов и других средств.

- Фотоработы должны быть в формате JPG, размером не менее 3000 pix по длинной стороне при разрешении 72 dpi.

- Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (см. Гражданский кодекс РФ, статья 1299 «Технические средства защиты авторских прав» https://www.zakonrf.info/gk/1299/): нельзя использовать кадры из фильмов, мультфильмов и других работ, не принадлежащих участнику фотоакции, если на это не получено разрешение автора.

Приём фоторабот осуществляется на электронную почту pfoto_konkurs@mail.ru с 1 июля до 1 октября 2022 года включительно.

Лучшие работы будут представлены на итоговой выставке в пространстве открытого чтения ГБУК «СОУНБ» с 20 октября.

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