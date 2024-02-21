Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»
В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»
В МТЛ Арене сыграны матчи регионального этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
В МТЛ Арене сыграны матчи регионального этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
Стали известны подробности ЧП в порту Самары, где погиб рабочий
Стали известны подробности ЧП в порту Самары, где погиб рабочий
Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против РФ
Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против РФ
Самарский политех принял решение о повторном проведении заключительного тура олимпиады САММАТ
Самарский политех принял решение о повторном проведении заключительного тура олимпиады САММАТ
Более 200 жителей Самарской области подали заявки в новый сезон главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»
Более 200 жителей Самарской области подали заявки в новый сезон главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»
Самарчанка продавала контрафактные шампунь и мыло
Самарчанка продавала контрафактные шампунь и мыло
Danone планирует продать российский бизнес компании из Татарстана
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.35
-0.06
EUR 99.56
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»
Самарская областная библиотека приглашает на музыкальный вечер, посвященный творчеству Россини
Сегодня в ПГУТИ состоялось профориентационно-профилактическое мероприятие "Город Без Опасности"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская областная библиотека приглашает на музыкальный вечер, посвященный творчеству Россини

21 февраля 2024 11:33
175
Самарская областная библиотека приглашает на музыкальный вечер, посвященный творчеству Россини

25 февраля (воскресенье) в 15:00 отдел искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) вновь собирает в своих стенах самарских меломанов. В этот вечер их ждёт музыкально-просветительская программа, посвященная творчеству композитора Джоаккино Россини, участие в которой примут артисты и солисты Самарской филармонии, а также другие музыканты – лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Джоаккино Антонио Россини – одна из центральных фигур итальянской и европейской оперы XIX века, автор композиций к «Севильскому цирюльнику», «Золушке» и «Вильгельму Теллю». Совсем скоро выпадет нечастая возможность отметить точную дату рождения этого великого музыкального сочинителя, которая доступна лишь в високосные годы: напомним, что герой предстоящего вечера появился на свет 29 февраля 1792 года. По этому случаю областная библиотека проводит музыкально-просветительскую программу «Слушать подано, или С днём рождения, господин Россини», приглашая всех любителей классической музыки отведать музыкальные деликатесы, приготовленные итальянским маэстро, который при жизни имел славу не только композитора, но и большого кулинара и гурмана.

В качестве ведущей мероприятия выступит автор этой программы – музыковед Самарской филармонии Ирина Цыганова, которая расскажет собравшимся о жизни и творчестве Россини. В число исполнителей  произведений композитора войдут признанные артисты и солисты самарского музыкального сообщества: заслуженный артист Республики Башкортостан Юрий Разборов (виолончель), Антон Степанов и Денис Вдовин (бас), Вадим Зубков (баритон), Юлия Маркова (меццо-сопрано), Павел Назаров (фортепиано), Артур Сафеев (контрабас), Мария Ищенко и Светлана Павлова (скрипка).

12+

«Слушать подано, или С днём рождения, господин Россини» станет первым событием проекта «Музариум» – цикла музыкально-просветительских мероприятий в формате лекций, сопровождаемых живыми музыкальными иллюстрациями. Во время музыкальных встреч гости библиотеки смогут ознакомиться с подборками книг, нот, грампластинок из фонда СОУНБ по темам программ. Анонсы новых мероприятий в рамках проекта совсем скоро будут опубликованы в социальных сетях СОУНБ.

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»
21 февраля 2024, 14:00
В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»
Для декадентов было важно постижение природы искусства, они провозглашали самоценность художественного высказывания. Культура
64
Были рассмотрены вопросы участия студентов в охране общественного порядка в качестве народных дружинников и деятельности кибердружин.
20 февраля 2024, 17:45
Сегодня в ПГУТИ состоялось профориентационно-профилактическое мероприятие "Город Без Опасности"
Были рассмотрены вопросы участия студентов в охране общественного порядка в качестве народных дружинников и деятельности кибердружин. Образование
644
На творческой встрече с Александром Ковтунцом зрители увидят и оценят новый полнометражный фильм режиссёра - «Быть».
20 февраля 2024, 17:18
В Самаре состоится встреча с актером, продюсером, телеведущим – Александром Ковтунцом
На творческой встрече с Александром Ковтунцом зрители увидят и оценят новый полнометражный фильм режиссёра - «Быть». Культура
618
В центре внимания
В Самарской области на протяжении трех дней, с 18 по 20 февраля, проходит патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
20 февраля 2024  12:01
В Самарской области проходит патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
593
Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!
20 февраля 2024  10:38
Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!
387
20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция
20 февраля 2024  09:35
20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция
387
Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона.
19 февраля 2024  14:44
Самарские медики получат губернаторские выплаты в 40, 20 и 10 тысяч рублей
1536
Первая партия сухих смесей для быстрого приготовления супов и борщей готова для отправки в зону СВО.
19 февраля 2024  14:13
Самарские активистки начали готовить суповые концентраты для отправки в зону СВО
814
Весь список