Самарская областная библиотека приглашает на музыкальный вечер, посвященный творчеству Россини

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25 февраля (воскресенье) в 15:00 отдел искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) вновь собирает в своих стенах самарских меломанов. В этот вечер их ждёт музыкально-просветительская программа, посвященная творчеству композитора Джоаккино Россини, участие в которой примут артисты и солисты Самарской филармонии, а также другие музыканты – лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Джоаккино Антонио Россини – одна из центральных фигур итальянской и европейской оперы XIX века, автор композиций к «Севильскому цирюльнику», «Золушке» и «Вильгельму Теллю». Совсем скоро выпадет нечастая возможность отметить точную дату рождения этого великого музыкального сочинителя, которая доступна лишь в високосные годы: напомним, что герой предстоящего вечера появился на свет 29 февраля 1792 года. По этому случаю областная библиотека проводит музыкально-просветительскую программу «Слушать подано, или С днём рождения, господин Россини», приглашая всех любителей классической музыки отведать музыкальные деликатесы, приготовленные итальянским маэстро, который при жизни имел славу не только композитора, но и большого кулинара и гурмана.

В качестве ведущей мероприятия выступит автор этой программы – музыковед Самарской филармонии Ирина Цыганова, которая расскажет собравшимся о жизни и творчестве Россини. В число исполнителей произведений композитора войдут признанные артисты и солисты самарского музыкального сообщества: заслуженный артист Республики Башкортостан Юрий Разборов (виолончель), Антон Степанов и Денис Вдовин (бас), Вадим Зубков (баритон), Юлия Маркова (меццо-сопрано), Павел Назаров (фортепиано), Артур Сафеев (контрабас), Мария Ищенко и Светлана Павлова (скрипка).

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«Слушать подано, или С днём рождения, господин Россини» станет первым событием проекта «Музариум» – цикла музыкально-просветительских мероприятий в формате лекций, сопровождаемых живыми музыкальными иллюстрациями. Во время музыкальных встреч гости библиотеки смогут ознакомиться с подборками книг, нот, грампластинок из фонда СОУНБ по темам программ. Анонсы новых мероприятий в рамках проекта совсем скоро будут опубликованы в социальных сетях СОУНБ.