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Самарская филармония приглашает на Юбилейный вечер Народного артиста РФ Михаила Щербакова

17 мая 2021 23:01
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Михаил Щербаков с 1991 года является художественным руководителем и главным дирижером академического симфонического оркестра Самарской филармонии.   

20 мая в 19.00, Самарская филармония приглашает на Юбилейный вечер Народного артиста РФ, художественного руководителя Самарской государственной филармонии, главного дирижера Академического симфонического оркестра филармонии Михаила Щербакова.

Михаил Щербаков с 1991 года является художественным руководителем и главным дирижером академического симфонического оркестра Самарской филармонии.   

С первых шагов своей творческой деятельности в Самаре маэстро зарекомендовал себя как инициатор множества смелых идей. На его счету одиннадцать Международных музыкальных фестивалей, впервые прошедших в Самаре с участием молодых исполнителей из США, Латинской Америки и России (1991 — 1994 гг.), запись первой в истории оркестра пластинки с произведениями американских композиторов, компакт-дисков с русской и французской музыкой. Вместе с дирижером М.Щербаковым симфонический оркестр впервые провел успешные гастроли в столичных концертных залах. Впервые в своей истории оркестр Самарской филармонии во главе со Щербаковым начал выезжать на зарубежные гастроли. В Тунис и Пекин, в турне по городам Испании, Германии, Бельгии. М. Щербаков неоднократно гастролировал за рубежом: в Канаде, США, Германии, на Кубе, в Великобритании, Сербии, Италии, Вьетнаме; дирижировал Большим симфоническим оркестром им. П.И. Чайковского и Государственным симфоническим оркестром России (Москва).

Творческий диапазон дирижера огромен  – под его руководством в исполнении оркестра прозвучали почти все симфонии Л.Бетховена, И.Брамса, П.Чайковского, С.Рахманинова, А.Бородина, С.Прокофьева, Д.Шостаковича, многие произведения Г.Малера, А.Брукнера, Р.Штрауса, Р.Вагнера, К.Дебюсси, М.Равеля – всё самое значительное из мирового симфонического репертуара.

М. Щербаков постоянно осуществляет с оркестром исполнение премьер современных отечественных композиторов, среди которых А. Петров, А. Эшпай, А.Бердюгин, В.Казенин, А.Чайковский, Э.Денисов, С.Слонимский, В.Биберган, М.Левянт и другие.

В 1992 г. Михаилу Щербакову было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РФ», в 2001 г. —  высокое звание «Народный артист РФ». В 1996 г. М. Щербакову была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2002 году оркестр под руководством М.Щербакова победил во Всероссийском радио-фестивале в номинации «За лучшее творческое прочтение сочинения». По итогам 2003 г. маэстро Щербаков стал Лауреатом в рейтинге Всероссийской газеты «Музыкальное обозрение» в номинации «Дирижеры». В октябре 2016 года на съезде Международного союза музыкальных деятелей в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Михаилу Щербакову было присвоено звание «Заслуженный деятель музыкального искусства». 22 января 2019 года Михаил Щербаков назначен художественным руководителем Самарской государственной филармонии.

Программа:

The Best of: сочинения П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, И.Штрауса, А.Вивальди, произведения The Beatles и Abba, киномузыка Э.Морриконе и Х.Циммера, джазовые композиции Г.Файна

Исполнители: Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии
Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист РФ Михаил Щербаков
Солисты: лауреат международных конкурсов Павел Назаров (фортепиано),

Григорий Файн (фортепиано)
Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова

Теги: Михаил Щербаков филармония Юбилейный вечер

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