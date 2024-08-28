Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с производством работ на системе водоотведения по улице Литвинова.
Ограничат движение транспорта по улице Литвинова в Самаре
В связи с проведением строительных работ – монтажа водоводов.
Продлено ограничение движения транспорта по улице Авиационной в Самаре
Глава региона провел внеплановое совещание по готовности школ к новому учебному году.
По Вячеслава Федорищева в школах области пройдут дополнительные комплексные проверки готовности
Ее приведут в порядок на двух участках: в границах улиц Затонной и Некрасовской, а также от улицы Полевой до улицы Красноармейской.
В Самаре обновляют два участка улицы Самарской
Музыкальная школа получила новый рояль «Соната», два баяна, аккордеоны, балалайки, домры и синтезатор – всего 13 современных инструментов.
Самарская детская музыкальная школа № 18 получила новые инструменты, оборудование и учебную литературу
Но есть люди, которым их употреблять нежелательно.
Эксперт: семечки оказывают оздоровительный эффект на волосы, ногти и кожу
Они приняли такое решение в связи с тем, что Роскомнадзор и Минцифры так и не выступили с официальным заявлением, а сервис не заблокирован в стране.
Российские операторы начали ускорять YouTube в одностороннем порядке
В больницу поступили два аппарата холтеровского мониторирования сердечного ритма.
Новое оборудование помогает специалистам Самарской больницы №6 выявлять нарушения в работе сердца
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.48
-0.29
EUR 102.29
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Представители малого и среднего бизнеса узнают об участии в закупках крупнейших заказчиков
В губернии пройдет конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство
ВолгаФест в Самаре: 26 августа стартовала специальная программа
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская детская музыкальная школа № 18 получила новые инструменты, оборудование и учебную литературу

28 августа 2024 19:22
86
Музыкальная школа получила новый рояль «Соната», два баяна, аккордеоны, балалайки, домры и синтезатор – всего 13 современных инструментов.

Более полное и выразительное звучание, расширение и обогащение репертуара, активизация концертной и конкурсной деятельности: все это стало возможным для Детской музыкальной школы № 18 городского округа Самара благодаря участию в национальном проекте «Культура». В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» данного нацпроекта для учреждения были закуплены музыкальные инструменты, оборудование и учебники. Так, музыкальная школа получила новый рояль «Соната», два баяна, аккордеоны, балалайки, домры и синтезатор – всего 13 современных инструментов.

Как отмечают педагоги школы, обновление парка музыкальных инструментов – стимул и дополнительная возможность для преподавателей и юных артистов в полном объеме проявить свои способности на концертных и конкурсных площадках города и региона. Новые народные инструменты – балалайки, домры, баяны и аккордеоны - позволят расширить концертный репертуар образцового художественного коллектива ансамбля баянистов и аккордеонистов «Веселые кнопочки» и оркестра народных инструментов «Околица».

Качеству учебного процесса и раскрытию способностей и талантов воспитанников музыкальной школы поможет новое оборудование и учебная литература: они сделают занятия еще более увлекательными и интересными.

Отметим, что 220 обучающихся школы осваивают 16 специализаций по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства «фортепиано», «народные инструменты», «духовые и ударные инструменты», «струнные инструменты». Более половины воспитанников учреждения – лауреаты всероссийских, международных и региональных конкурсов, обладатели стипендий и премий муниципального и регионального значения. Каждый год выпускники школы поступают в средние специальные или высшие учебные заведения, работают в музыкальных школах и школах искусств, в средних специальных и высших учебных заведениях города и области, а также в концертных организациях страны.

«Наша школа получила 13 музыкальных инструментов, оборудование для теоретических дисциплин и 155 экземпляров учебной литературы. Последняя крупная поставка была в 2014 году, и в дальнейшем мы пополняли наш парк небольшими партиями. Теперь же школа получила масштабное обновление, и мы очень рады тому, что приобрели новые, качественные инструменты. Это позволит нам развивать наши творческие коллективы, оркестр народных инструментов, - юные музыканты получат новые возможности», – рассказала директор МБУ ДО городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 18» Екатерина Франтикова.

Прекрасное звучание новых инструментов отмечают как учащиеся музыкальной школы, так и преподаватели.

«Раньше наши дети на всех концертах выступали на пианино, а сейчас у нас появился новый рояль. У него более объемное звучание, благородный звук. Нашим ребятам очень повезло учиться и играть на подобном инструменте», – уверена преподаватель по классу фортепианоМБУ ДО городского округа Самара «Детская  музыкальная школа № 18» Анна Гладышева.

Расширение музыкальных знаний и опыта очень важно для учеников школы, они получают возможность работать с новыми, более сложными произведениями.

«Когда я увидела новый рояль, то мне было радостно - я знала, что мы с ним подружимся и в дальнейшем все будет прекрасно. Я занимаюсь в школе четвертый год, и раньше приходилось играть только на фортепиано», - поделилась впечатлениями учащаяся МБУ ДО городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 18» Алиса Черноусова.

Поступление новых инструментов – значимое событие и для жителей Промышленного района: оно будет способствовать увеличению числа культурных событий, организуемых школой как для учащихся и их родителей, так и для других горожан.

Между тем, при формировании заявки на приобретение необходимых инструментов и оборудования по нацпроекту большое внимание уделялось мнению коллектива и родительской общественности музыкальной школы, закупка осуществлялась, исходя из потребностей учреждения.

«В этом году в рамках нацпроекта «Культура» новые инструменты и оборудование получили две школы – детская музыкальная школа №18, которая располагается в Промышленном районе и детская школа искусств №15 из Красноглинского. С 2019 года по нацпроекту новое оснащение получили 16 учреждений – как музыкальных, так и школ искусств. В общей сложности, их парк пополнили более 350 музыкальных инструментов, было получено более 1200 единиц оборудования – мебель, специализированные компьютерные классы для теоретических предметов, интерактивные доски, а также более 5000 учебных материалов. Теперь ребята могут заниматься по новым и самым актуальным учебным пособиям. Также в 2019 году наши школы получили 24 инструмента серии «Николай Рубинштейн» по программе производства и поставки в регионы страны российских пианино в рамках нацпроекта. Также по решению Президента России Владимира Путина о поддержке духовых отделений школ искусств наши учреждения пополнили более 115 единиц духовых и ударных инструментов», – резюмировала заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара Евгения Мищенко.

Как подчеркивают специалисты отрасли культуры, с 2019 года произошло беспрецедентное обновление парков музыкальных инструментов и оборудования организаций дополнительного образования: в частности, самарским школам искусств и музыкальным школам на эти цели было выделено порядка 110 млн рублей.

 

Фото:   администрация Самары

  

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В связи с проведением строительных работ – монтажа водоводов.
28 августа 2024, 21:32
Продлено ограничение движения транспорта по улице Авиационной в Самаре
В связи с проведением строительных работ – монтажа водоводов. Благоустройство
17
Глава региона провел внеплановое совещание по готовности школ к новому учебному году.
28 августа 2024, 20:58
По Вячеслава Федорищева в школах области пройдут дополнительные комплексные проверки готовности
Глава региона провел внеплановое совещание по готовности школ к новому учебному году. Общество
80
Ее приведут в порядок на двух участках: в границах улиц Затонной и Некрасовской, а также от улицы Полевой до улицы Красноармейской.
28 августа 2024, 20:42
В Самаре обновляют два участка улицы Самарской
Ее приведут в порядок на двух участках: в границах улиц Затонной и Некрасовской, а также от улицы Полевой до улицы Красноармейской. Благоустройство
29
В центре внимания
Глава региона провел внеплановое совещание по готовности школ к новому учебному году.
28 августа 2024  20:58
По Вячеслава Федорищева в школах области пройдут дополнительные комплексные проверки готовности
110
Помимо тренировок для ребят организована насыщенная культурная программа. Спортсмены рассказали главе региона, где они уже побывали, что больше всего понравилось.
28 августа 2024  17:21
Вячеслав Федорищев в Самаре встретился с юными спортсменами из Курской области
178
Вячеслав Федорищев поставил задачи замглавы Кинеля Вячеславу Тимошенко по развитию ЖКХ города
28 августа 2024  12:59
Вячеслав Федорищев поставил задачи замглавы Кинеля Вячеславу Тимошенко по развитию ЖКХ города
226
В Самаре пройдут Дни культуры Ингушетии
28 августа 2024  12:53
В Самаре пройдут Дни культуры Ингушетии
264
ВолгаФест в Самаре: 26 августа стартовала специальная программа
28 августа 2024  10:36
ВолгаФест в Самаре: 26 августа стартовала специальная программа
282
Весь список