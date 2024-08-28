Самарская детская музыкальная школа № 18 получила новые инструменты, оборудование и учебную литературу

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Более полное и выразительное звучание, расширение и обогащение репертуара, активизация концертной и конкурсной деятельности: все это стало возможным для Детской музыкальной школы № 18 городского округа Самара благодаря участию в национальном проекте «Культура». В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» данного нацпроекта для учреждения были закуплены музыкальные инструменты, оборудование и учебники. Так, музыкальная школа получила новый рояль «Соната», два баяна, аккордеоны, балалайки, домры и синтезатор – всего 13 современных инструментов.



Как отмечают педагоги школы, обновление парка музыкальных инструментов – стимул и дополнительная возможность для преподавателей и юных артистов в полном объеме проявить свои способности на концертных и конкурсных площадках города и региона. Новые народные инструменты – балалайки, домры, баяны и аккордеоны - позволят расширить концертный репертуар образцового художественного коллектива ансамбля баянистов и аккордеонистов «Веселые кнопочки» и оркестра народных инструментов «Околица».



Качеству учебного процесса и раскрытию способностей и талантов воспитанников музыкальной школы поможет новое оборудование и учебная литература: они сделают занятия еще более увлекательными и интересными.

Отметим, что 220 обучающихся школы осваивают 16 специализаций по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства «фортепиано», «народные инструменты», «духовые и ударные инструменты», «струнные инструменты». Более половины воспитанников учреждения – лауреаты всероссийских, международных и региональных конкурсов, обладатели стипендий и премий муниципального и регионального значения. Каждый год выпускники школы поступают в средние специальные или высшие учебные заведения, работают в музыкальных школах и школах искусств, в средних специальных и высших учебных заведениях города и области, а также в концертных организациях страны.

«Наша школа получила 13 музыкальных инструментов, оборудование для теоретических дисциплин и 155 экземпляров учебной литературы. Последняя крупная поставка была в 2014 году, и в дальнейшем мы пополняли наш парк небольшими партиями. Теперь же школа получила масштабное обновление, и мы очень рады тому, что приобрели новые, качественные инструменты. Это позволит нам развивать наши творческие коллективы, оркестр народных инструментов, - юные музыканты получат новые возможности», – рассказала директор МБУ ДО городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 18» Екатерина Франтикова.

Прекрасное звучание новых инструментов отмечают как учащиеся музыкальной школы, так и преподаватели.

«Раньше наши дети на всех концертах выступали на пианино, а сейчас у нас появился новый рояль. У него более объемное звучание, благородный звук. Нашим ребятам очень повезло учиться и играть на подобном инструменте», – уверена преподаватель по классу фортепианоМБУ ДО городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 18» Анна Гладышева.

Расширение музыкальных знаний и опыта очень важно для учеников школы, они получают возможность работать с новыми, более сложными произведениями.

«Когда я увидела новый рояль, то мне было радостно - я знала, что мы с ним подружимся и в дальнейшем все будет прекрасно. Я занимаюсь в школе четвертый год, и раньше приходилось играть только на фортепиано», - поделилась впечатлениями учащаяся МБУ ДО городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 18» Алиса Черноусова.

Поступление новых инструментов – значимое событие и для жителей Промышленного района: оно будет способствовать увеличению числа культурных событий, организуемых школой как для учащихся и их родителей, так и для других горожан.

Между тем, при формировании заявки на приобретение необходимых инструментов и оборудования по нацпроекту большое внимание уделялось мнению коллектива и родительской общественности музыкальной школы, закупка осуществлялась, исходя из потребностей учреждения.

«В этом году в рамках нацпроекта «Культура» новые инструменты и оборудование получили две школы – детская музыкальная школа №18, которая располагается в Промышленном районе и детская школа искусств №15 из Красноглинского. С 2019 года по нацпроекту новое оснащение получили 16 учреждений – как музыкальных, так и школ искусств. В общей сложности, их парк пополнили более 350 музыкальных инструментов, было получено более 1200 единиц оборудования – мебель, специализированные компьютерные классы для теоретических предметов, интерактивные доски, а также более 5000 учебных материалов. Теперь ребята могут заниматься по новым и самым актуальным учебным пособиям. Также в 2019 году наши школы получили 24 инструмента серии «Николай Рубинштейн» по программе производства и поставки в регионы страны российских пианино в рамках нацпроекта. Также по решению Президента России Владимира Путина о поддержке духовых отделений школ искусств наши учреждения пополнили более 115 единиц духовых и ударных инструментов», – резюмировала заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара Евгения Мищенко.

Как подчеркивают специалисты отрасли культуры, с 2019 года произошло беспрецедентное обновление парков музыкальных инструментов и оборудования организаций дополнительного образования: в частности, самарским школам искусств и музыкальным школам на эти цели было выделено порядка 110 млн рублей.

Фото: администрация Самары