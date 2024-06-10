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С 12 по 16 июня 2024 года состоятся «Большие гастроли» Московского театра «Et Cetera» п/р А.Калягина в Самару, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли» на сцене Самарского академического театра драмы имени М. Горького пройдут показы спектаклей «Ревизор.Версия» Н.Гоголя, «Любовная досада» Ж.-Б.Мольера, «Стакан воды» Э.Скриба.

«Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.