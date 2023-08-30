«Русский сезон» открывается в самарском драмтеатре

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Коллектив Самарского академического театра драмы им. М. Горького драмы встретился после долгого летнего отпуска. Актеры, административные и технические работники собрались в большем зале и обсудили планы на предстоящий 173-ий театральный сезон.

Директор театра Сергей Филиппов рассказал о том, что за лето здание театра преобразилось: «Благодаря поддержке Правительства области мы получили бюджетные средства и за летние месяцы сделали ремонт зрительской части». Отремонтированы фойе, входная зона, коридоры первого и второго этажа, «зимний сад», буфет, санузлы, гардероб. «Башенки» на крыше покрыты серебряной краской.

Заместитель директор по координации и реализации творческих проектов Сергей Морозов сообщил о том, какие премьеры планирует театр в ближайшее время. «Сезоны будут тематическими, и предстоящий можно назвать «Русским сезоном». Основой репертуара на большой сцене станут произведения русской классики»:

- в ноябре на большой сцене «Дети солнца» по пьесе Максима Горького (режиссер Сергей Морозов);

- во второй половине сезона, в 2024 году на большой сцене «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова (режиссер Александр Огарёв).

Новая жизнь ждет экспериментальную сцену, которая после ремонта оборудована новой аппаратурой, а количество место для зрителей увеличено вдвое – с 50 до 100. Она станет настоящей площадкой для экспериментов: не только новые постановки, но и творческие вечера артистов, читки пьес, встречи с интересными людьми.

- в октябре на экспериментальной сцене «Это всё она» по пьесе Андрея Иванова (режиссер Александра Кохан);

- в декабре на экспериментальной сцене «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина (режиссер Александр Черепанов).

В труппе самарского театра появились новые артисты – выпускники Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова: Михаил Мильденберг, Дмитрий Мараховский и Анастасия Максимушкина, сообщает пресс-служба Самарского академического театра драмы им. М. Горького.

Фото предоставлено газетой «Волжская коммуна» (фотограф Лилия Файзуллова)