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Рисунки юных жителей Самарской области вошли в виртуальную выставку «Портрет фронтовой собаки»

12 августа 2022 11:22
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Рисунки юных жителей Самарской области вошли в виртуальную выставку «Портрет фронтовой собаки» Музея Победы

Виртуальную выставку «Портрет фронтовой собаки» 11 августа разместил на своем сайте Музей Победы. В электронную экспозицию вошли работы жителей Самарской области. Всего на выставке представлено более 2,5 тысяч рисунков участников международного конкурса о подвигах собак.

«Зрители увидят работы о четвероногих героях времен Великой Отечественной войны — собаках-санитарах, подрывниках, связистах и др. Среди художников — и совсем маленькие, начинающие живописцы, и профессиональные мастера. Свои произведения на конкурс прислали художники из 79 регионов России. На конкурс также поступили рисунки из Японии, Казахстана, Республики Беларусь, Молдавии, Республики Узбекистан, Киргизской Республики и других стран», - рассказали в пресс-службе Музея Победы.

До 18 августа посетители сайта Музея Победы смогут проголосовать за понравившуюся работу. По итогам народного голосования будут выбраны победители номинации «Приз зрительских симпатий». Кроме того, жюри выберет победителей и лауреатов в пяти возрастных категориях: 6–8 лет, 9–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет и взрослые. Специальные призы также подготовят ТК «Звезда», Российское Движение Школьников, «ЮНАРМИЯ».

Итоги конкурса будут подведены 20 августа. Победителей и участников ждут замечательные подарки от Музея Победы и партнеров конкурса -  Российского Движения Школьников, «ЮНАРМИИ», ТК «Звезда», сети магазинов «Передвижник» и завода художественных красок «Невская Палитра».

Подробности на сайте https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/mezhdunarodnyy-konkurs-risunkov-den-frontovoy-sobaki/

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