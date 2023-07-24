Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на эту неделю

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24 июля — технический день.



25 июля (День памяти Высоцкого):



17.30-18.45 Стряпуха, 1966г 0+

18.55-20.30 Сказ про то, как царь Пётр арапа женил, 1976 6+

20.40-22.20 Служили два товарища, 1968 12+



26 июля — технический день



27 июля:

16.15-17.50 Маленький купальщик, 1968г 12+

18.00-19.50 Предложение, 2009г 16+

20.00-22.35 Гладиатор, 2000г 16+



28 июля:

16.00-18.15 Легенда о княгине Ольге, 1983г 0+

18.30-20.10 Илья Муромец, 1956г 0+

20.20-21.40 Князь Владимир, 2006г 12+



29 июля (Детский день):

16.30-17.00 Мультфильмы (1. Бобик в гостях у Барбоса, 1977г 0+

2. Нехочуха, 1986г 0+

3. Удивительная бочка, 1983г 0+ )

17.10-19.20 Звездная пыль, 2007г 12+

19.30-22.45 Титаник, 1997г 12+



30 июля:

17.00-17.45 «Звездное притяжение», 2019 12+

17.50-19.10 22 минуты, 2014г 12+

19.20-21.15 72 метра, 2004г 12+

21.25-22.35 Случай в квадрате 36-80, 1982г 16+

Фото: Самарская набережная