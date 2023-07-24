Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на эту неделю

24 июля — технический день.
25 июля (День памяти Высоцкого):
17.30-18.45 Стряпуха, 1966г 0+
18.55-20.30 Сказ про то, как царь Пётр арапа женил, 1976 6+
20.40-22.20 Служили два товарища, 1968 12+
26 июля — технический день
27 июля:
16.15-17.50 Маленький купальщик, 1968г 12+
18.00-19.50 Предложение, 2009г 16+
20.00-22.35 Гладиатор, 2000г 16+
28 июля:
16.00-18.15 Легенда о княгине Ольге, 1983г 0+
18.30-20.10 Илья Муромец, 1956г 0+
20.20-21.40 Князь Владимир, 2006г 12+
29 июля (Детский день):
16.30-17.00 Мультфильмы (1. Бобик в гостях у Барбоса, 1977г 0+
2. Нехочуха, 1986г 0+
3. Удивительная бочка, 1983г 0+ )
17.10-19.20 Звездная пыль, 2007г 12+
19.30-22.45 Титаник, 1997г 12+
30 июля:
17.00-17.45 «Звездное притяжение», 2019 12+
17.50-19.10 22 минуты, 2014г 12+
19.20-21.15 72 метра, 2004г 12+
21.25-22.35 Случай в квадрате 36-80, 1982г 16+
Фото: Самарская набережная