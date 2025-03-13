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Программу празднования 80-летия Победы обсудили на заседании Общественного совета минкультуры СО

13 марта 2025 16:21
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Участникам представили мероприятия, которые пройдут в регионе в этом году, объявленном президентом Годом защитника Отечества.

Программу празднования 80-летия Победы обсудили на заседании Общественного совета министерства культуры Самарской области с участием руководителей областных учреждений культуры и руководителей творческих союзов.

Участникам представили мероприятия, которые пройдут в регионе в этом году, объявленном президентом Годом защитника Отечества. Среди праздничных мероприятий – выставочные проекты, театральные премьеры, гастроли Большого театра, концерты и патриотические акции.

«Культура никогда не стояла в стороне от важных событий. Самая важная миссия культуры во все времена – вдохновлять и давать душевные силы для веры в Победу. Учреждения культуры региона готовятся к этой значимой для всех дате», - отметила Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

В числе крупных проектов - совместный выставочный проект Самарского областного художественного музея и Музея Победы (Москва) «Судьба одна на всех», посвященный деятельности художников в военные годы; экспозиция «Тыл», затрагивающая тему эвакуации в Куйбышевскую область промышленных предприятий, откроется в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина.

Драматический театр «Грань» и Самарское областное вещательное агентство выпустят большой проект, кульминацией которого станет спектакль "Письма с фронта", его покажут на театральной сцене и на ТВ

В Самаре состоится театральный фестиваль «Весна Победы». Творческая концепция проекта направлена на сохранение исторической памяти и развитие театрального искусства. В программе фестиваля – спектакли, мастер-классы, дискуссии и другие мероприятия, посвящённые теме Великой Отечественной войны, подвигам советского народа на фронте и в тылу.

В Октябрьске появится аллея зенитчиц. На памятной аллее установят информационные стенды с информацией о девушках-зенитчицах, участницах обороны железнодорожного моста через Волгу. Творческим партнером проекта выступил народный самодеятельный коллектив – оркестр русских народных инструментов «Русские фрески» под управлением заслуженного работника культуры Самарской области, лауреата премии Правительства Российской Федерации «Душа России» Светланы Ковалевой.

Ирина Цветкова, председатель Общественного совета министерства культуры, рассказала о проектах творческих союзов, среди которых издание книг, организация концертов, выставок и отметила, что мероприятия пройдут не только в областном центре, но и во всех городах и районах региона.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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